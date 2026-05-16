Indianapolis'ten 500 mil uzakta: Mick Schumacher, efsanevi yarışta cezaya kaldı

Pazar günü, 24 Mayıs'taki yarış için ayrılan 33 start pozisyonunun tamamı, kısaltılmış bir formatta belirlenecek.

Yerel saatle öğlen (18.00 MESZ/Sky), Indianapolis Motor Speedway'in oval pistinde her katılımcı önce bir deneme turu atacak ve pist tamamen kendisine ait olacak: Dört turluk bu turda amaç, mümkün olan en yüksek ortalama hıza ulaşmak olacak; kura sonucu Schumacher 15. pilot olarak şansını deneyecek. Bu turda 13 ila 33 numaralı start pozisyonları belirlenecek, ardından Top 12 (yaklaşık 22.30 CEST) ve ardından Top 6 sıralama turları yapılacak; sonuncusunda ise pole pozisyonu belirlenecek.

Yağmur nedeniyle Schumacher için değerli antrenman süresi kaybedildi. Alman sürücü IndyCar'da ilk sezonunu geçiriyor; RLL Honda takımının arabası ve oval yarışlar da onun için yeni. Indy 500 antrenmanlarında 31. sıradan öteye geçemedi; bu sezonun diğer pistlerinde de yarışta gerçek bir başarıyı henüz yakalayamadı: Şimdiye kadar 17. sıradan daha iyisini başaramadı. Ancak, bu yılın şu ana kadar tek oval pistinde Schumacher Mart ayında sürpriz yaptı: Phoenix/Arizona'daki ikinci sezon yarışında sıralama turlarında dördüncü sıraya yükseldi.

En azından başlangıç listesine bakıldığında, Schumacher Indianapolis'te kesinlikle tarihe geçecek. 110. Indy 500'de, 103 yıldır yarışa katılan ilk Alman pilot olacak.