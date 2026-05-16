NTT INDYCAR Series Good Ranchers 250
Indianapolis'ten 500 mil uzakta: Mick Schumacher, efsanevi yarışta cezaya kaldı

Mick Schumacher, efsanevi Indianapolis 500 için ilk sıralama turlarını umduğundan daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Cumartesi günü yapılması planlanan sıralama turları, yağmur nedeniyle önce defalarca ertelendi, ardından tamamen iptal edildi.

Pazar günü, 24 Mayıs'taki yarış için ayrılan 33 start pozisyonunun tamamı, kısaltılmış bir formatta belirlenecek.

Yerel saatle öğlen (18.00 MESZ/Sky), Indianapolis Motor Speedway'in oval pistinde her katılımcı önce bir deneme turu atacak ve pist tamamen kendisine ait olacak: Dört turluk bu turda amaç, mümkün olan en yüksek ortalama hıza ulaşmak olacak; kura sonucu Schumacher 15. pilot olarak şansını deneyecek. Bu turda 13 ila 33 numaralı start pozisyonları belirlenecek, ardından Top 12 (yaklaşık 22.30 CEST) ve ardından Top 6 sıralama turları yapılacak; sonuncusunda ise pole pozisyonu belirlenecek.

Yağmur nedeniyle Schumacher için değerli antrenman süresi kaybedildi. Alman sürücü IndyCar'da ilk sezonunu geçiriyor; RLL Honda takımının arabası ve oval yarışlar da onun için yeni. Indy 500 antrenmanlarında 31. sıradan öteye geçemedi; bu sezonun diğer pistlerinde de yarışta gerçek bir başarıyı henüz yakalayamadı: Şimdiye kadar 17. sıradan daha iyisini başaramadı. Ancak, bu yılın şu ana kadar tek oval pistinde Schumacher Mart ayında sürpriz yaptı: Phoenix/Arizona'daki ikinci sezon yarışında sıralama turlarında dördüncü sıraya yükseldi.

En azından başlangıç listesine bakıldığında, Schumacher Indianapolis'te kesinlikle tarihe geçecek. 110. Indy 500'de, 103 yıldır yarışa katılan ilk Alman pilot olacak.

