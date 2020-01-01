İNCELEME | Süper Lig'in 21. yüzyıldaki seyircisiz maçları

Yeniden başlamaya hazırlanan Süper Lig'de kalan haftaların seyircisiz oynanacak olması saha sonuçlarına nasıl etki edebilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden 26. haftada ertelenen ve son maçın 17 Mart'ta oynandığı Süper Lig, bu cuma geri dönüyor.

Tam üç ay sonra 12 Haziran'daki - ve - maçlarıyla yeniden başlamaya hazırlanan Süper Lig'de, buna karşın önlemler gereği tribünlere seyirciler alınmayacak.

16 Mayıs'ta yeniden oynanmaya başlanan ve Avrupa'da geri dönen ilk lig olan 'da ise "seyircisiz yeni futbolun" kazananlarının deplasman takımları olduğu açık bir şekilde görülmüştü.

Salgın öncesinde bu sezon Bundesliga'da seyircili bir şekilde oynanan 224 maçın 97'sini kazanan ev sahibi takımların %43.3'lük bir galibiyet yüzdesi vardı. 78 maçı kazanan deplasman takımları %34.8'lik bir galibiyet yüzdesi elde ederken, 49 maç ise berabere bitmişti.

Salgın sonrasında sezonun seyircisiz bir şekilde yeniden başlamasının ardından 46 maçın oynandığı Bundesliga'da şu ana dek ev sahibi takımlar yalnızca 11 kez kazanıp, %21.8'lik bir galibiyet yüzdesi elde ederken; 22 kez kazanan deplasman takımları ise %47.8'lik galibiyet yüzdesiyle ev sahiplerine karşı büyük bir üstünlük kurdu. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Başka bir deyişle seyircilerin tribünlerden çekilmesi Bundesliga'daki saha sonuçlarına doğrudan etki etti.

Süper Lig'de ise koronavirüs salgınından önce bu sezon oynanan 234 maçın 101'ini kazanan ev sahibi takımların %43.2'lik galibiyet yüzdesiyle üstünlüğü bulunuyordu. 68 galibiyet alan deplasman takımlarının ise %29.1'lik bir galibiyet yüzdesi varken, 65 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Şimdi maçların seyircisiz oynanmasının Süper Lig'deki saha sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor: Bundesliga'daki gibi deplasman takımları üstün mü olacak, yoksa iç saha takımları arkalarında seyirci desteğinin olmamasının getirdiği dezavantajla başa çıkabilecek mi?

SALGIN ÖNCESİ Takım Galibiyet (%) Beraberlik (%) Ev Sahibi 43.2 27.8 Deplasman 29.1

Bu konuda bir fikir vermesi için ise Süper Lig'de 21. yüzyılda oynanan seyircisiz maçlara bakmak faydalı olabilir. Öyle ki, 2000-01 sezonundan bu yana Süper Lig'de tam 164 maç seyircisiz oynandı. Buna karşın bu maçların 82'ini, yani tam yarısını kazanan iç saha takımları üstünlüğü deplasman takımlarına bırakmadı. 45 galibiyet alabilen deplasman takımları ise %27.4'lük bir galibiyet yüzdesinde kaldı. 37 maç ise berabere sona erdi. Bu maçlarda iç saha takımları 255 gol atarken, deplasman takımları ise 173 golle karşılık verdi. Başka bir deyişle Süper Lig'in geçmişteki seyircisiz maçlarında, Bundesliga'daki mevcut durumun aksine iç saha takımları üstündü.

2000'Lİ YILLARDAKİ SEYİRCİSİZ MAÇLAR Takım Galibiyet (%) Beraberlik (%) Ev Sahibi 50.0 22.6 Deplasman 27.4

Öte yandan ligde iç saha avantajını en çok kullanan "dört büyükler" ise bu yeni duruma karşı nasıl tepki vereceği en merak edilen takımlar konumunda. Bunun için de dört takımın son yirmi yıldaki seyircisiz maçlarına bakmak gerekebilir: 2000-01 sezonundan bu yana 21, Fenerbahçe 19, Trabzonspor 18, Beşiktaş ise 17 iç saha maçını seyircisiz oynadı. Bu maçlarda ise en yüksek galibiyet yüzdesini %63.1 ile Fenerbahçe elde ederken, Galatasaray'ın %57.1, Trabzonspor'un %50, Beşiktaş'ın %47 galibiyet yüzdesi bulunuyor. Bu ise en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan Fenerbahçe'nin dahi iç sahada seyircisiz bir şekilde çıktığı 19 maçın yedisini kazanamadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla dört büyüklerin seyircileri yokken iç saha maçlarında istedikleri sonuçları alamadıkları söylenebilir.

Bakalım kalan haftalarda maçların seyircisiz oynanması saha sonuçlarını ne yönde etkileyecek?