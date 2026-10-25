Borussia Dortmund forveti Maxi Beier, Eintracht Frankfurt karşısında alınan 1-0'lık galibiyette oyuna sonradan girip galibiyet golünü atmanın sevincini yaşadığını söyledi. Alman hücum oyuncusu, inancın ve aralıksız antrenman yapmanın önemini vurguladı.

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Beier'in golü Sarı-Siyahlılara üç puanı getirdi

Maxi Beier, 80. dakikada attığı müthiş golle Borussia Dortmund'a, tamamen dolu Signal Iduna Park'ta Eintracht Frankfurt karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Sol kanatta atağı başlatan Beier, topu oyuna sonradan giren Jobe Bellingham'a aktardıktan sonra onun önüne bıraktığı topu aldı.

68. dakikada oyuna giren Beier, 17 metreden yaptığı falsolu vuruşla topu Frankfurt kalecisi Noah Atubolu'nun uzanamayacağı uzak üst köşeye gönderdi.

Bu gol, BVB'ye Bundesliga sezonundaki beşinci galibiyetini getirdi ve takımı zirveye taşıdı.

Beier, uzak köşeye yaptığı vuruşları sık sık çalıştığını söyledi

Son düdüğün ardından Sky'a konuşan Beier, uzaktan attığı bu etkileyici golün tesadüf olmadığını belirtti. Beier, “Antrenmanlarda bu şutları çok çalışıyorum” dedi.

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“Elbette topun böyle ağlara gitmesine sevindim. [Maçın sonlarında gol atabileceğimize] inanmak en önemli şey.”

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Forvet, “İnanmıyorsanız zaten başarısız olmuşsunuz demektir” diye ekledi.

Beier, BVB'nin galibiyet serisi sürerken yoğun maç takviminden memnun

BVB, Avrupa ve yurt içi müsabakalarda zorlu bir maç döneminden geçse de Beier, takımın yoğun tempoda iyi performans gösterdiğini vurguladı. Beier, “Şimdiye kadar zorlu birkaç hafta geçirdik” dedi.

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“Ama hepimiz futbol oynamayı ve sahada olmayı seviyoruz.”

Beier'in galibiyeti getiren katkısı, Niko Kovac'ın ikinci yarıdaki taktiksel oyuncu değişikliklerini haklı çıkardı.

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Dortmundlu hücumcu golcülüğünü sürdürmek istiyor

Beier'in golcü formu, Dortmund'un sezonundaki kritik dönem öncesinde Kovac'a hücumda güçlü seçenekler sunuyor.

BVB, Bayern Münih ile karşılaşmadan önce hafta içi Werder Bremen'e karşı oynayacağı DFB-Pokal maçına odaklanacak.

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Alman millî futbolcu, Kovac'ın hücum rotasyonundaki yerini korumaya çalışacak.



