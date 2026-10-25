Borussia Dortmund forveti Maxi Beier, Eintracht Frankfurt karşısında alınan 1-0'lık galibiyette oyuna sonradan girip galibiyet golünü attıktan sonra sevincini dile getirdi. Alman hücum oyuncusu, özgüvenin ve aralıksız antrenman yapmanın önemini vurguladı.

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Beier'in golü Sarı-Siyahlılar'a nefes kesen maçta üç puanı getirdi

Maxi Beier, 80. dakikada attığı golle Borussia Dortmund'a, kapalı gişe oynanan Signal Iduna Park'ta Eintracht Frankfurt karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Sol kanatta atağı başlatan Beier, topu sonradan oyuna giren Jobe Bellingham'a aktardı ve onun isabetli pasıyla yeniden topla buluştu.

68. dakikada oyuna giren Beier, 17 metreden yaptığı falso alan vuruşla topu Frankfurt kalecisi Noah Atubolu'yu geçerek uzak üst köşeye gönderdi.

Bu gol, BVB'nin Bundesliga'daki beşinci galibiyetini getirdi ve takımı puan tablosunun zirvesine taşıdı.

Forvet, uzak köşeye yaptığı vuruşları sürekli çalıştığını söyledi

Maçın bitiş düdüğünün ardından Sky'a konuşan Beier, uzaktan attığı etkileyici golün tesadüf olmadığını açıkladı. Beier, "Bu vuruşları antrenmanlarda çok çalışıyorum" dedi.

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"Elbette topun böyle ağlara gitmesine sevindim. [Maçın sonlarında gol atabileceğimize] inanmak en önemli şey."

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Forvet, "İnanmıyorsanız zaten başarısız olmuşsunuz demektir" diye ekledi.

Beier, BVB'nin galibiyet serisi sürerken yoğun maç takviminden memnun

BVB, Avrupa ve yerel organizasyonlarda zorlu bir maç döneminden geçmesine rağmen Beier, takımın yoğun tempoda iyi performans gösterdiğini vurguladı. Beier, "Şimdiye kadar zorlu birkaç hafta geçirdik" dedi.

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"Ama hepimiz futbol oynamayı ve sahada olmayı seviyoruz."

Beier'in galibiyeti getiren katkısı, Niko Kovac'ın ikinci yarıda yaptığı taktiksel oyuncu değişikliklerinin karşılığını aldığını gösterdi.

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Dortmundlu hücum oyuncusu golcü formunu sürdürmek istiyor

Beier'in golcü formu, Dortmund'un sezonundaki kritik bir dönem öncesinde Kovac'a hücumda güçlü seçenekler sunuyor.

BVB, Bayern Münih ile karşılaşmadan önce hafta ortasında Werder Bremen'e karşı oynayacağı DFB-Pokal maçına odaklanacak.

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Alman millî futbolcu, Kovac'ın hücum rotasyonundaki yerini korumaya çalışacak.



