İnanması zor bir paradoks… Bir dakika, Afrika üçlüsünün Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü

86. dakika, Afrika milli takımlarının hafızasında kalıcı olacak olağanüstü bir ironi yarattı; zira bu dakika, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda 3 takımın hayallerini neredeyse aynı şekilde sona erdiren tekrarlanan bir kabusa dönüştü.

"Stats Foot"a göre, inanılması zor bir sahnede, turnuvaya katılan son üç Afrika milli takımı da 86. dakikada kaderlerini değiştiren ve onları turnuvadan eleyen ölümcül bir gol yedi.

İlk olarak Fildişi Sahili milli takımı, 86. dakikaya kadar Norveç karşısında direndi, ancak Erling Haaland sahneye çıkıp fileleri havalandırarak ülkesine 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı ve “Filler”in turnuvada yoluna devam etme umutlarını sona erdirdi.

Aynı senaryo, İngiltere karşısında mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla da neredeyse aynı şekilde tekrarladı. Harry Kane, 86. dakikada galibiyet golünü atarak “Üç Aslan”ı maçı tersine çeviren bir zafere (2-1) taşıdı ve Afrika takımını turnuvadan eledi.

Kısa bir süre sonra Senegal de aynı kaderi yaşadı; Romelu Lukaku, yine 86. dakikada Belçika adına farkı azaltan golü attı ve turnuvanın en acı sonlarından birinde 3-2'lik bir geri dönüşün kapılarını araladı.

İlginç olan ise, üç Afrika milli takımının da bu dakikada, her biri 9 numaralı formayı giyen üç forvetin attığı gollerle gol yemiş olmasıydı.

16 turunda elenen dördüncü Afrika takımı olan Güney Afrika ise “86. dakika lanetinden” kurtuldu, ancak uzatma süresinin acımasızlığından kurtulamadı; Kanada karşısında uzatma süresinin ikinci dakikasında ölümcül bir gol yiyerek, 0-1’lik acı bir mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Afrikalıların kan kaybı

86. dakikanın lanetinden bağımsız olarak, Afrika kıtasının temsilcilerinin grup aşamasında dikkat çekici bir başarı elde etmelerinin ardından, 2026 Dünya Kupası'nda Afrika takımlarının kan kaybı devam ediyor.

Bu yılki turnuvaya katılan 10 Afrika takımından 9'u ikinci tura yükseldi; tek istisna ise Tunus milli takımıydı.

Ancak bu aşamanın 4. gününün ardından, turnuvadaki Afrika takımlarının sayısı 5'e düştü; bunlardan sadece bir tanesi, Fas milli takımı, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Afrika kıtası, umudunu Cezayir (İsviçre’ye karşı), Mısır (Avustralya’ya karşı), Yeşil Burun Adaları (Arjantin’e karşı) ve Gana (Kolombiya’ya karşı) dörtlüsüne bağlamıştır. Dört maçın tarihlerini inceleyin.