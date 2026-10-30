TZ gazetesinin haberine göre bu tutar beş milyon euro. Münih ekibi bunun karşılığında önemli zorlukları göze alıyor. Zira Doğu Afrika ülkesine yapılacak uzun yolculuk, sezonun ikinci yarısına hazırlıkları ciddi biçimde aksatıyor.

Münih ekibi geçmiş yıllarda antrenmanlara her zaman 2 veya 3 Ocak'ta başladı. Ardından geleneksel taraftar kulübü ziyaretleri ve yakın çevrede bir hazırlık maçı yapıldı. Örneğin bu yılın başında ilk antrenman 3 Ocak'ta gerçekleştirildi. 4 Ocak'ta taraftar kulüpleri ziyaret edildi, 6 Ocak'ta RB Salzburg ile oynandı ve ilk resmî maç 11 Ocak'ta yapıldı.

Bu sezon ise takvim çok daha sıkışık olacak. Ajax ile maç 5 Ocak'ta oynanacak. Kenya'ya uçuş yaklaşık dokuz saat sürdüğü için Münih kafilesinin 4 Ocak'ta yola çıkması gerekiyor. Dönüş ise en erken 6 Ocak'ta gerçekleşecek.

Yeni yılın ilk Bundesliga maç haftası 8 Ocak'ta başlayacak. Maçın kesin tarihi henüz belirlenmedi ancak Bayern Münih o hafta sonunda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Ardından hafta içi maçlarının da oynanacağı art arda üç hafta gelecek. Böylece Bayern Münih, Kenya'daki hazırlık maçı da dâhil olmak üzere 26 veya 27 günlük bir süre içinde sekiz maça çıkacak.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Bayern Münih ocak ayında neden Kenya'da oynuyor?

Kenya'da Ajax ile oynanacak hazırlık maçının nedeni, yeni ulusal stadyum Raila Odinga International Stadium'un açılışı. Stadyumun gelecek yaz Kenya, Uganda ve Tanzanya'da düzenlenecek Afrika Kupası'na da ev sahipliği yapması planlanıyor. Münih ekibinin kadrosundaki Faslı Ismael Saibari ve Senegalli Bara Ndiaye, o dönemde yeni inşa edilen stadyuma dönebilir.

Pazarlama ve satıştan sorumlu yönetim kurulu üyesi Rouven Kasper, "Bayern Münih'in Afrika'da, kendimizi yakın hissettiğimiz milyonlarca harika taraftarı var. Burası futbola duyulan tutkunun çok büyük olduğu bir kıta. Audi Summer Tour kapsamında uzun yıllardır Amerika ve Asya'da düzenli olarak yer alıyoruz" dedi. Kasper, "Şimdi Afrika'daki taraftarlarımızla bağımızı daha da güçlendirmek, Bayern Münih'i doğrudan deneyimlemelerini sağlamak ve kulübümüzün uluslararası etkisini vurgulamak için yeni bir fırsatımız var. Bundesliga'nın daha görünür olmasına bir katkı daha sağlayacağız" diye ekledi.