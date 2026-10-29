Harika bir sezonun ardından Paris Saint-Germain'in yıldızı Vitinha, 2025 Ballon d'Or ödülünde üçüncülüğü elde etmişti, ancak bu yıl büyük bir düşüş yaşadı ve Portekizli oyuncu sezonu nihai sıralamada on dördüncü basamakta tamamladı.

Vitinha; Rodri (dördüncü), Fabian Ruiz (onuncu), Jude Bellingham (on birinci), Pau Cubarsi (on ikinci) ve takım arkadaşı Ashraf Hakimi'nin (on üçüncü) gerisinde kaldı.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, Portekizli milli oyuncu Vitinha'nın daha iyi bir sıralamayı hak ettiğini düşünüyor.

Enrique açıklamalarında şunları söyledi: "Hayır, beni etkilemiyor çünkü onu çok iyi tanıyorum. Takıma kattıkları tamamen farklı. Bu teknik ve fiziksel özelliklere sahip bir oyuncuya sahip olmak her zaman beni memnun ediyor."

Şöyle devam etti: "İnanılmaz yetenekli. Bu seviyede bir oyuncuya sahip olmaktan çok mutluyum ve Ballon d'Or ödülünde daha iyi bir sıralamayı hak ediyor."

Bayern Münih'in forveti Harry Kane'in, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'yi (ikinci) ve Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı (üçüncü) geride bırakarak kariyerinde ilk kez 2026 Ballon d'Or ödülünü kazandığını hatırlatmak gerekir.