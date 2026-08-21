Yeni teknik direktör Carles Martinez yönetiminde, kicker'ın haberine göre 19 kez Almanya Milli Takımı forması giyen oyuncunun artık Werkself kadrosunda bir perspektifi kalmadı. Andrich, yalnızca bundan beri değil, uzun süredir sosyal medyada çok sayıda nefret yorumuna maruz kalıyor.

Bir kullanıcının çok eleştirilen Andrich'e destek verdiği ve kendisine yönelik çok sayıdaki olumsuz yorumu kınadığı TikTok paylaşımının altına Xhaka şu yorumu yazdı: "Bu kişiye ve bu oyuncuya hiç saygı yok. O, şu anda maruz kaldığından çok daha fazlasını hak ediyor. İnanılmaz ve gerçekten anlaşılmaz!"

Andrich'in gözden çıkarıldığı yönündeki algının nedeni taktiksel yeniden yapılanma: Teknik direktör Martinez, sistemi daha önceki üçlü savunmadan dörtlü savunmaya çeviriyor ve bu da orta saha oyuncusunun rolünü kaybetmesine yol açıyor. 31 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Kasper Hjulmand yönetiminde üçlü savunmanın merkezindeki temel dayanaklardan biri olarak görev yapmış ve Xhaka'nın ayrılığının ardından takımı kaptan olarak sahaya çıkarmıştı.

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Robert Andrich için Bayer Leverkusen'de sırada ne var?

Belli hız eksikliklerine ve zaman zaman yaptığı hatalara rağmen, Potsdam doğumlu oyuncu çalkantılı bir sezonda 46 resmi maçta forma giydi. Bu süreçte iki kritik gole de imza attı: 29. haftada BVB'ye karşı 1-0'lık galibiyet golünü attı, ayrıca daha sonra Şampiyonlar Ligi finalisti olan Arsenal'e karşı ilk maçta Bayer'i kafa golüyle öne geçirdi. Buna rağmen kulüp yöneticileri, savunma oyuncusuna forma şansıyla ilgili beklentilerinin artık dramatik biçimde düştüğünü son derece açık bir şekilde bildirdi.

Böylece, Andrich'in sözleşmesi 2028'e kadar geçerli olsa da Leverkusen'deki beş yıllık döneminin sonu muhtemelen yaklaşıyor. Daha önce gündeme gelen Eintracht Frankfurt transferi ise, uzman derginin aktardığı bilgilere göre somutlaşmış değil.

Bunun yerine, Hertha BSC altyapısında yetişen oyuncu şimdi kariyerinde ilk kez yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor olabilir; iddiaya göre artık bunu gayet mümkün görüyor. Ancak kısa süre önce tablo farklıydı. Andrich, Bild'e yaptığı açıklamada, "Beni kimse kulüpten kovmadığı ya da yeni bir şey yapmam gerektiğini hissetmediğim sürece bir transferi zorlamam" dedi.

Transfer olsun ya da olmasın: Ön libero, DFB Milli Takımı'yla ilgili kişisel hedeflerini sürdürmeye devam ediyor. Julian Nagelsmann döneminde Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayı kaçırmasının ardından - 2024'teki ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nda Toni Kroos'un yanında ilk 11'de yer almıştı - Andrich, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde geri dönmeyi hedefliyor.

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Robert Andrich, milli takıma dönüşe odaklandı

"Temelde hedefim yeniden orada olmak. Kendimi yeniden milli takımın radarına sokmak istiyorum", dedi ağustos ayı başında kicker'a: "Yeniden takımın bir parçası olma iddiam var ve milli takımla daha yaşayacaklarım olsun istiyorum."

Yeni milli takım teknik direktörüyle temas zaten kurulmuş durumda. İkili, Dünya Kupası sırasında MagentaTV kanalında televizyon yorumcusu olarak birlikte çalıştı. Klopp'la yaptığı görüşmeler hakkında, "Birbirimizi gördüğümüzde gerçekten çok keyifliydi. Futbol hakkında çok konuştuk" dedi.

Leverkusen'de bu boşluğun gelecekte daha genç oyuncular tarafından doldurulması planlanıyor. Ren ekibi, savunmacı orta saha için üst düzey yetenek Kennet Eichhorn'u kadrosuna katmış olsa da 17 yaşındaki oyuncuya tedavi gerektiren bir metabolizma hastalığı teşhisi kondu. Yeni transferin ne zaman ilk maçına çıkabileceği şimdilik belirsizliğini koruyor.