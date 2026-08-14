İspanyol gazetesi as'ın hesabına göre, İspanyol dünya ve Avrupa şampiyonu Katalanlara toplamda 210 milyon euroya mal olacak. Bu rakam bonservis, menajer komisyonu, maaş ve primlerden oluşuyor.

Gazete bu hesapta 80 milyon euroluk bir bonservis bedelini baz alıyor; uyumlu medya haberlerine göre ManCity'nin Rodri için en az bu rakamı talep ettiği belirtiliyor. İddialara göre Skyblues, son olarak 64 milyon euro seviyesinde olduğu öne sürülen Barca teklifini de reddetti.

Öte yandan Rodri'nin maaş beklentisinin primler hariç net en az 15 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla 30 yaşındaki oyuncu dört yıllık bir sözleşmeye imza atarsa ki sahip olduğu konum göz önüne alındığında ilerlemiş yaşına rağmen bu sektörde olağan kabul ediliyor, buna 60 milyon euronun üzerinde bir tutar daha eklenecek. Haberde, söz konusu 210 milyon euroya kalan farkın nasıl oluştuğu ise daha ayrıntılı şekilde açıklanmıyor.

Barca'nın Rodri'nin yanı sıra, Atletico Madrid'in 150 milyon euro talep ettiği öne sürülen Julian Alvarez için de temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu doğrultuda, yıllardır ağır borç yükü altındaki kulübün bu tür harcamaları nasıl karşılayabildiği sorusu akla geliyor.

Barca: FC Barcelona bu harcamaları nasıl karşılayabiliyor?

Bir yandan Rodri'nin gelişiyle birlikte yeniden sakatlanan Frenkie de Jong takımdan ayrılabilir. Ferran Torres ise PSG'ye transfer olmaya yakın. Diğer yandan Robert Lewandowski ve Marcus Rashford gibi iki yüksek maaşlı isim de Blaugrana'dan ayrıldı.

Barca'ya 1:1 kuralına dönüş de yardımcı oluyor. Bu kurala göre kulübe giren her euro yeniden yatırıma dönüştürülebiliyor. Daha önce gelirlerin yalnızca bir kısmı tekrar transferler için kullanılabiliyordu; çünkü kalan bölümle şişkin maaş giderleri ve diğer borçların kapatılması gerekiyordu.

Ayrıca Camp Nou da yakında kasaya yeniden çok daha fazla para sokacak. Yenileme çalışmalarının 2026'nın sonu ya da 2027'nin başında tamamen bitirilmesi planlanıyor. Buna bağlı olarak bilet gelirlerinde önemli bir artış bekleniyor. Artık sayısı belirgin şekilde artan VIP koltukların satışı da ek milyonlar getirecek.

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Bunun yanı sıra, borçlanmaya dayalı tartışmalı iş modeli de sürüyor. Kulüp temmuz ayında yatırımcılardan yeniden 105 milyon euro borç aldığını açıkladı.

Olası tahvil ihracı Barca için artık uzun süredir olağan dışı bir durum değil. Bununla birlikte kredi elbette faiz içeriyor. Bu paranın Ekim 2036'ya kadar geri ödenmesi gerekiyor. O tarihe kadar çoğunluğu ABD'den olan yatırımcılara her yıl yüzde 5,14 faiz ödenecek. Bu da yıllık 5 milyon euronun üzerinde bir tutara denk geliyor.