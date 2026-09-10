İnanılmaz rakam: Manuel Neuer, Bayern Münih'te yeni bir Şampiyonlar Ligi rekoru kırdı

Norveç ekibi Bodö/Glimt karşısında 40 yaşındaki file bekçisi bir kez daha ilk 11'de yer aldı. Böylece Neuer, artık Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sezonda forma giyen oyuncusu oldu.

Krallar Kupası'nda 18 sezonda Bayern formasıyla en az bir kez sahaya çıkan Neuer, daha önce bu rekoru 17 sezonda bu başarıyı yakalayan kulüp ikonu Thomas Müller ile paylaşıyordu.

Neuer, FC Schalke 04 ve Bayern formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde toplam 162 maça çıktı; 155 gol yedi ve 64 kez kalesini gole kapattı. 40 yaşındaki kaleci, yalnızca Bayern formasıyla ise Devler Ligi'nde 140 maça çıktı.

Neuer, artık düzenli olarak yedeği ve halefi olarak görülen Jonas Urbig ile dönüşümlü oynasa da bu sezon da Alman rekortmeninin birinci kalecisi konumunda.

Bu sezon Urbig, örneğin Almanya Kupası'nda VfL Osnabrück'e karşı görev yaptı. Buna karşılık Bundesliga'daki iki maçta ve Bodö/Glimt'e karşı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kaleyi Neuer korudu.