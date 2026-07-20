Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası’ndan benzeri görülmemiş bir gelir elde etti. Gelirler tüm beklentileri aşarak turnuva tarihinin en kârlı edisyonu oldu ve 2022 Katar Dünya Kupası’nı büyük bir farkla geride bıraktı.

İngiliz “The Guardian” gazetesi, FIFA’nın 15 milyar dolar (yaklaşık 11,2 milyar sterlin) tutarında rekor bir gelir açıklayacağını belirtti. Bu rakam, turnuva başlamadan önce federasyonun belirlediği 11 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde. Ayrıca bu rakam, 7,6 milyar dolar olan 2022 Dünya Kupası gelirlerinin neredeyse iki katına denk geliyor.

Gazete, bu mali sıçramanın, turnuva tarihinde ilk kez 48 milli takımın katılımından yararlanarak, televizyon yayın haklarının değerindeki artış, sponsorluk sözleşmelerindeki artış ve bilet ile konaklama paketlerinin muazzam satışları gibi çeşitli faktörler sayesinde gerçekleştiğini ekledi.

"The Guardian", FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun resmi bir toplantı sırasında ulusal federasyonlara bu rakamları bildirdiğini belirtti ve konaklama ile bilet satışının, özellikle ikincil piyasa üzerinden yapılan satışların, en büyük gelir kaynakları arasında yer aldığını ve FIFA’nın biletlerin yeniden satışında satış değerinin %15’ini ve satın alma değerinin %15’ini aldığını belirtti.

Gazete, bu devasa gelirlerin FIFA’ya ulusal federasyonlara sağlanan mali desteği artırma fırsatı vereceğini vurguladı. Bu durum, özellikle turnuvayla ilgili bazı kararların yol açtığı tartışmaların ardından, Bunların başında, Amerikalı Folarin Balugun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi geliyor; bu olay Avrupa’da geniş çapta eleştirilere yol açmıştı.

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"The Guardian" gazetesi, turnuvanın ekonomik başarısının, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu deneyimi tekrarlamak istemesi ışığında, ABD’nin gelecekte, özellikle de 2038 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma şansını artırabileceğine işaret etti.

Gazete, İspanya ile Arjantin arasındaki final maçında konaklama fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığını ortaya koydu; “Kupa Salonu” bilet fiyatı kişi başına yaklaşık 34.5 bin dolara ulaştı, bu da turnuvanın elde ettiği muazzam ticari gücün yeni bir kanıtı oldu.

İspanya milli takımı, dün Pazar günü Arjantin’i Ferran Torres’in attığı tek golle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.