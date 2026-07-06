"İnanılmaz"... Marquinhos, Brezilya'nın felaketinin nedenini ortaya koyuyor

Brezilya'nın savunma oyuncusu Marquinhos, takımının Norveç'e 2-1 yenilerek Dünya Kupası son 16 turunda elenmesinin ardından yaşadığı derin hayal kırıklığını gizlemedi ve Seleção'nun kaptanı, takımının zayıf yönlerine ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu.

Maçın bitiş düdüğü çaldığında Marquinhos sorumluluklarından kaçınmaya çalışmadı ve yaptığı konuşma, Brezilya milli takımının soyunma odasında hüküm süren hayal kırıklığının en iyi kanıtı oldu.

Paris Saint-Germain kaptanı, takımının eksikliklerini açıkça kabul ederken, aynı zamanda liderlik rolünü de vurguladı.

"Foot Mercato" sitesinde yer alan açıklamalarında şunları söyledi: "İnanılmaz bir durum. Bunun hakkında konuşmak gerçekten zor. Bu başarısızlığı kabullenmeli ve kendimizi eleştirmeliyiz. Tecrübelerimize dayanarak, bu maçların son derece zor olduğunu biliyoruz. Her top belirleyici."

Şöyle devam etti: “Norveç milli takımı fırsatlarını ustaca değerlendirdi. Biz ise elimize geçen fırsatları kaçırdık. Çok sayıda fırsatımız vardı. Dünya Kupası’nda, en az hata yapan takım bir sonraki tura yükselir. Sorumluluğu üstlenmeliyiz. Ben kaptanım ve en deneyimli oyunculardan biriyim. Bu hatayı kabul etmeliyiz. Gelecekteki takımlar ve oyuncular da bunu göz önünde bulundurmalıdır. Genç oyunculara karşı sabırlı olmalıyız.”

Ve ekledi: “Bu sonuçlarla Dünya Kupası’na katılamayız.”

Brezilyalı savunma oyuncusu bu sert ilk değerlendirmeyle yetinmedi, aynı zamanda bir sonraki Dünya Kupası’nda bu senaryonun tekrarlanmasını önlemek için neredeyse sıfırdan başlanmasının gerekliliğini de vurguladı.

Şöyle konuştu: “Büyük çaba sarf ettik, ancak belirleyici olmamız gereken anlarda hatalar yaptık. Günümüz futbolu son derece dengeli ve hatalarımızdan ders alıp bunlardan çıkarımlar yapmalıyız. Maçı izlemeye gelen ve bize destek veren herkese teşekkür ederim. Umarım taraftarlar gelecek nesiller boyunca da oyuncularımıza destek vermeye devam eder. Önümüzde bir sonraki Dünya Kupası’na hazırlanmak için dört yıllık bir çalışma süreci var… Bugün, yeni bir dönem başlıyor.”