Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çarşamba günü İngiltere’ye karşı oynadığı son derece cesur bir maçın (2-1) ardından Dünya Kupası macerasını noktaladı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısının sonunda, milli takım teknik direktörü Sébastien Desabre aniden babasının vefat haberiyle sarsıldı.

DR Kongo basın sözcüsü, basın toplantısını sonlandırırken beklenmedik bir açıklama yaparak herkesi şaşırttı. "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini bildirmek istiyoruz. Başsağlığı diliyoruz."

Desabre’nin yüz ifadesi nötrden şok olmuş bir ifadeye dönüştü. Kongo basını, Desabre’nin babasının vefatını o anda öğrendiğini yazıyor.

Desabre’nin neden daha önce bilgilendirilmediği belli değil. Fransız teknik direktör, görevliye başsağlığı dilekleri için teşekkür etti ve ayağa kalkarken ona sert bir bakış attı.

Kongo’da Desabre şimdilik eleştirilemez durumda. Ülke, uzun süre İngiltere karşısında sansasyonel bir galibiyete doğru ilerliyordu; ancak İngiltere, son çeyrekte Harry Kane’in attığı iki golle maçı kazandı.

Desabre, DR Kongo’yu 1974’ten (o zamanlar Zaire olarak biliniyordu) bu yana ilk kez Dünya Kupası’na taşıdı. 2026’da Kongo, Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı, ilk galibiyetini aldı ve ilk kez eleme turlarına yükseldi.