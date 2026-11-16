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Rio'da dünya şampiyonu olan Bastian Schweinsteiger, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi'ye övgüler yağdırdı.

Bir dönem orta sahada oyunu yönlendiren ikili, futbolculuk yıllarında uzun süre forma giydikleri FC Bayern ve FC Barcelona'nın yanı sıra Almanya ve İspanya milli takımlarıyla da birçok kez karşı karşıya geldi. Teknik becerileriyle öne çıkan Xavi, Schweinsteiger üzerinde olağanüstü bir iz bıraktı.

Almanya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'na karşı oynayacağı son grup maçı öncesinde ARD sunucusu Esther Sedlaczek, 42 yaşındaki Schweinsteiger'e İspanyol futbolcuyla ilgili anılarını sordu. Schweinsteiger, "Dünya şampiyonu olduktan sonra Akdeniz'de bir adada, bir yerde yemek yiyordum. Birden Pedro ve David Villa'yla birlikte orada belirdi. Yanımıza gelip bizi çok nazikçe tebrik ettiler" diye hatırladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten çok saygılı bir genç adam. Rakip olarak da her zaman kibar ve adildi; futbolu inanılmaz iyi oynardı. Onu izlerken topun ayaklarına yapıştığını hissederdiniz."

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Xavi, kariyerinin son döneminde Katar'da geçirdiği dört yıl dışında tüm futbolculuk hayatını Barcelona'da sürdürdü. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak, Pep Guardiola'nın 2009 ile 2011 arasında Avrupa'ya damga vuran ve bu süreçte iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan efsanevi takımının oyununu şekillendirdi. Şu anda 46 yaşında olan Xavi, Katalan ekibiyle çıktığı 767 maçta 85 gol attı ve 186 asist yaptı. Dünya ve Avrupa şampiyonu oyuncu, Barcelona'yla 25 kupa kazandı.

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Schweinsteiger, Xavi'nin oyun tarzını Johan Cruyff'unkine benzetti. "Bence burada, Hollanda Milli Takımı'nda kendini çok rahat hissediyor" diyerek değerlendirmesini tamamladı.

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Xavi hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Xavi, futbolculuk kariyerini 2019'da noktaladı. Ardından doğrudan antrenörlüğe geçti ve ilk durağı Al-Sadd oldu. 2021'de Barcelona'ya döndü ve gönül verdiği kulübün yaklaşık iki buçuk yıl teknik direktörlüğünü yaptı. Bu yaz ise oldukça şaşırtıcı biçimde Hollanda'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman'ın yerini aldı. Koeman, ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda son 32 turunda elenmenin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

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Xavi, Hollanda Futbol Federasyonu KNVB ile 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Göreve başlangıcı oldukça umut vericiydi: Hollanda Milli Takımı, onun yönetimindeki ilk beş maçında yenilmedi. En dikkat çekici sonuç, geçen haftanın sonunda Yunanistan karşısında alınan 7-0'lık farklı galibiyetti.