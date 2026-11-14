Tijjani Reijnders’ın üç gol attığı maçta Hollanda, Yunanistan’ı 7-0 mağlup ederek Uluslar Ligi tarihinin en farklı galibiyetine ortak oldu. Hollanda, yeni teknik direktörü Xavi yönetimindeki yenilmezlik serisini sürdürürken grubundaki liderliğini de korudu.

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Hollanda, Milletler Ligi'ndeki tarihi rekora ortak oldu

Hollanda, cuma günü Amsterdam'da Yunanistan'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek gücünü gösterdi. Bu galibiyetle Milletler Ligi'nin sekiz yıllık tarihindeki en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu.

Crysencio Summerville altıncı dakikada gol perdesini açtı, ardından ev sahibi ekip gol yağdırdı. Jurrien Timber iki gol atarken Donyell Malen yedinci golü kaydederek farkı tamamladı.

Bu sonuçla Hollanda, yeni teknik direktörü Xavi yönetimindeki yenilmezliğini sürdürdü. Hollanda, turnuvada bir maçı yedi gol farkla kazanan ülkeler arasına İngiltere, Almanya ve Finlandiya'nın yanına katıldı.

Reijnders, milli takım formasıyla yaptığı muhteşem hat-trickin sevincini yaşadı

Maçın tartışmasız yıldızı Reijnders oldu. Yunanistan savunmasını dağıtan oyuncu, 21 dakikalık etkili bir bölümde üç gol attı. Al Qadsiah'ın orta saha oyuncusu, hat-trickini gülümseyip ev sahibi taraftarlara üç parmağını göstererek kutladı.

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Bu, son iki haftadaki ikinci hat-trickiydi. Geçen ayın sonunda Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki kulübü için de üç gol atmıştı. Eski Manchester City oyuncusu, kulüp takımındaki formunu milli takım sahnesine taşıdığı için çok mutluydu.

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Reijnders, UEFA'ya şunları söyledi: "Özellikle milli takım formasıyla hat-trick yapmak inanılmaz. Bu yüzden çok mutluyum. Bunun için çalışıyorduk ve bugün çok iyi geçti."

Xavi ve De Jong, Hollanda'nın akıcı oyununu övdü

Ev sahibi ekip, akıcı takım oyunuyla geliştirdiği bir dizi atağın ardından devre arasına 5-0 önde girdi. Hollanda kaptanı Frenkie de Jong, hücumdaki bitiriciliklerine dikkat çekti.

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De Jong, "Kesinlikle keyif aldım. Evlerinde izleyenler de dâhil herkesin keyif aldığını umuyorum. Bence çok etkiliydik. Fırsatlar yaratıp gol atmak için sürekli iyi pozisyonlara girdik," dedi.

Xavi de aynı ölçüde memnundu ancak takımına odaklanmayı sürdürme çağrısı yaptı: "İlk yarı muhteşemdi, bu yüzden oyuncuları tebrik etmeliyim. Ama bu sadece bir maç. Böyle devam etmeliyiz."

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Üst tura çıkma yarışı kızışırken Yunanistan'a ağır darbe

Ağır yenilgi, turnuvada o ana kadar yenilmemiş Yunanistan için büyük bir darbe oldu. Yunanistan, en son Mayıs 1989'da Danimarka'ya karşı oynadığı Dünya Kupası eleme maçında yedi gol yemişti.

A2 Grubu'nu ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Hollanda şu anda grubun lideri ve Berlin'de pazartesi günü oynanacak kritik maçlar öncesinde hem Yunanistan'ın hem de Jurgen Klopp'un Almanya'sının üç puan önünde bulunuyor.