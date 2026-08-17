İnanılmaz: 'Hollanda Milli Takımı'nda iki kişi tüm Dünya Kupası boyunca birbirini görmezden geldi'

Valentijn Driessen, De Telegraaf'ın futbol podcasti Kick-off'ta, Ronald Koeman'ın ABD, Meksika ve Kanada'daki Dünya Kupası sırasında Clarence Seedorf ile hiçbir temas kurmadığını öne sürdü.

Driessen, “Bence dikkat çekici olan, Seedorf'un Dünya Kupası sırasında Koeman'la hiçbir temas kurmamış olması. Bunu biliyorum. Bu yönde sesler zaten vardı ve şimdi doğrulandı” diyerek söze başladı.

Futbol şefi sözlerini, “Bu nasıl olur Allah aşkına? O (Seedorf, ed.) futbol komiseri” diyerek sürdürdü.

Driessen, “Fas'a karşı oynanan maçta (1-1, penaltılar sonrası mağlubiyet) oradaydı ve maçtan sonra yine de birbirinizi aramaz mısınız?” diye yüksek sesle sordu.

“Aynı hedef için çalışıyorsunuz, değil mi? Sonuçta şimdi her şey başarısız oldu ama orada birbirlerini resmen tamamen görmezden geldiler. O zaman gerçekten şunu düşünüyorum: saçmalık” diye devam etti Driessen.

De Telegraaf muhabiri sözlerini, “KNVB'deki iletişimde korkunç derecede çok şey yanlış. Hem onların temas kurduğu tüm insanlarla hem de zaten sözleşme altında olanlarla” diyerek noktaladı.