İnanılmaz: Hollanda - Fas maçı sonrası cinayete teşebbüs suçlamasıyla 20 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Çeşitli Hollanda medya kuruluşları, 20 yaşındaki bir şüphelinin zincirli kilitle cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığını bildiriyor. Olay, Salı sabahı Hollanda ile Fas arasındaki Dünya Kupası maçı sırasında meydana geldi.

Sosyal medyada Amsterdam'dan çekilmiş çeşitli görüntüler dolaşıyor. Videolarda, Hollanda milli takımının bir taraftarının sokakta zincirli kilitle saldırıya uğradığı görülüyor. Şu ana kadar polis tarafından, aralarında cinayete teşebbüs şüphesiyle de olmak üzere, birden fazla şüpheli gözaltına alındı.

Dünya Kupası maçı sonrasında her iki taraftar grubu da Amsterdam’daki Van Woustraat’ta karşı karşıya geldi. Olayı izleyenler, Fas taraftarlarının scooterlarla kornalarını çalarak caddede dolaştıklarını kaydetti. Bir scooter’ın bir yayaya çarpmasına ramak kalmasıyla olay kontrolden çıktı.

Turuncu tişörtlü adam buna, scooter'a doğru tekme atarak tepki gösterdi. Sürücü tekmeyi atlatmayı başardı, ancak bu nedenle o da manevra yapmak zorunda kalan bir taksiyle neredeyse çarpıştı. Ardından, başka bir scooter üzerindeki iki Faslı taraftar, bu adamla çarpıştı.

Kavgadan kısa bir süre önce bir cep telefonu çalınmış olduğu da iddia ediliyor. Turuncu tişörtlü adama zincirli kilitle vuran şüphelinin bu olaya da karıştığı düşünülüyor. Video görüntülerinde, darp edilen taraftarın, soyulan taraftara telefonunu geri alması için yardım ettiği, ardından da zincirli kilitle vurulduğu görülüyor.

Bir polis sözcüsü Cuma günü De Telegraaf gazetesine, polisin görüntüleri incelediğini ve olaylarla ilgili soruşturma yürüttüğünü bildirdi. Yirmi yaşındaki Amsterdamlı genç gözaltına alındı ve bisiklet zincir kilidi ile cinayete teşebbüs, hırsızlığa karışmak ve saat 11.00 civarında Van Ostadestraat'ta meydana gelen başka bir saldırıya karışmakla suçlanıyor.

Polis halen birkaç şüpheliyi arıyor. Ayrıca zincirli kilitle yapılan saldırıya ikinci bir şüphelinin de karıştığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra polis, silahlı hırsızlık olayıyla bağlantılı olarak üç genç erkeği arıyor. Amsterdamlı yetkililer gazeteye, şiddet içeren olayların nedenlerinin henüz netleşmediğini bildirdi. Olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı da henüz bilinmiyor.