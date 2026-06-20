"İnanılmaz"... Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinin en tuhaf ödül hikayelerini yazıyor

Güney Afrika Futbol Milli Takımı oyuncuları, 2026 Dünya Kupası 1. Grup’un ikinci turunda Çek Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmalarının ardından alışılmadık bir ödül aldı. 26 oyuncunun her birine ve teknik kadro üyelerine, değeri 50 bin ABD dolarını aşan mücevherler hediye edildi.

Atlanta merkezli bir ABD'li mücevher şirketinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda yaptığı açıklamaya göre, bu hediye Güney Afrika Futbol Federasyonu ile şirket arasında yapılan ticari bir anlaşma kapsamında verildi. Şirket, turnuvanın bu kritik anındaki performansları nedeniyle heyetin tüm üyelerini ödüllendirme kararı almıştı.

Arjantinli “TYC” kanalının sitesinde yayınlanan videoda, Pafana Pafana milli takımından bir dizi oyuncunun mağazada dolaştığı, çeşitli parçalar hakkında bilgi aldığı ve ödüllerini seçmeden önce saatleri, yüzükleri, bilezikleri ve kolyeleri denediği görülüyor; bu kutlama sahnesi, takımın bu değerli puandan duyduğu sevinci yansıtıyor.

Bu onurlandırma, Afrika milli takımının elinden kayıp gidecek gibi görünen bir maçın ardından gerçekleşti. Takım, 83. dakikaya kadar gerideydi; ancak bu dakikada Tebohu Mokwena bir penaltı golü atarak skoru eşitledi ve açılış maçında Meksika’ya yenildikten sonra takımına turnuvadaki ilk puanını kazandırdı.

Bu değerli beraberlik, Güney Afrika milli takımının son 32 turuna yükselme umutlarını canlı tuttu. Takımın kaderi, grup aşamasının son maçında Güney Kore ile oynanacak ve Afrika takımı için adeta bir “yaşam ya da ölüm” maçı niteliğindeki karşılaşmada belirlenecek.

Bu ödül, Dünya Kupası sırasında bir milli takımın aldığı en dikkat çekici geleneksel olmayan teşviklerden biri olarak kabul ediliyor. Ödüller, alışılagelmiş maddi ödüllerin ötesine geçerek, ulusal federasyonlarla sponsor şirketler arasındaki ticari ortaklıkların büyüklüğünü yansıtan lüks ayni hediyelere kadar uzanıyor.