İspanya ile Arjantin arasında bu Pazar akşamı oynanacak Dünya Kupası finali için bilet almak üzere büyük meblağlar harcayan taraftarlar, ABD’deki MetLife Stadyumu’na girmek için iki saatten fazla süren kuyruklarla karşı karşıya kalıyor.

Maç arifesinde FIFA’nın resmi bilet yeniden satış sitesinde bulunan en ucuz biletin fiyatı yaklaşık 6.000 sterlin.

Ancak İngiliz “The Sun” gazetesine göre, New York yakınlarındaki 82.500 kişi kapasiteli stadyumun dışında kaos yaşanıyor.

Gazete, döner kapılarda yaşanan son teknik arızalar nedeniyle bazı biletlerin taranamadığını da ekledi.

Bu durum, Dünya Kupası finalini izlemek için koltuklarına ulaşmak üzere itişip kakışan devasa kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenlik görevlilerinin önünde devasa kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Maçı takip edecek İngiliz gazetesi muhabirlerinin de stadyuma girmek için iki saat beklemesi, kaosun boyutunu gösteriyor.

Medya mensupları, dizüstü bilgisayar ve kamera ekipmanlarını yanlarında taşıdıkları için Gizli Servis tarafından ek aramalara tabi tutuluyor.

Efsanevi aktör Tom Cruise, turnuvanın kapanış töreninde beklenen sahneye çıkışı öncesinde stadyuma girerken görüldü.

Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanan Ronaldo ve İngiltere milli takımının eski kaptanı John Terry de konuk ağırlama alanlarına doğru ilerlerken görüldü.



