Real Madrid efsanesi Toni Kroos, takımının Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği kritik El Clasico'nun ardından Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı. Eski orta saha oyuncusu, Portekizli teknik direktörün taktik ustalığını överek cesur yaklaşımıyla Hansi Flick'in daha önce üstünlük kuran takımını nasıl etkisiz hâle getirdiğini vurguladı.

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Kroos, kritik galibiyetin ardından Mourinho'yu övdü

Kroos, kritik Barcelona karşısında alınan 2-1'lik El Clasico galibiyetinin ardından teknik direktör Mourinho'yu övgüye boğdu. Kylian Mbappe'nin attığı iki gol, pazar günü Camp Nou'da konuk ekibe üç puanı getirdi. Deplasmandaki bu etkileyici galibiyet, Barcelona'nın La Liga'nın zirvesindeki farkını üç puana indirdi. Ayrıca Flick'in lig sezonundaki yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Mourinho, sezonun başlarında eleştirilere maruz kalmıştı ancak ses getiren bu galibiyet, hakkındaki görüşleri değiştirdi. Cezalı Vinicius Junior ve sakat kaleci Thibaut Courtois olmadan bu baskısı yüksek maçın üstesinden geldi; kalede ise Andriy Lunin'in sorumluluk almasına güvendi.

Cesur taktik plan Barcelona'yı etkisiz bıraktı

AS'e konuşan Kroos, zaferin mimarı olarak Mourinho'yu gösterdi. Eski Almanya millî futbolcusu, topa sahip olmayı seven Barcelona karşısında sergilenen taktik cesaretten çok etkilendi.

“Son iki yılda El Clasico maçları Barcelona'nın istediği gibi geçiyordu,” diye açıklayan Kroos, şöyle devam etti: “Ama işler değişti ve Mourinho'nun çalışmasını övmem gerekiyor. Son derece iyi oynadılar ve Mourinho takımı maça harika hazırladı. Bu Barcelona'ya karşı geriden pasla çıkmak gerçekten takdiri hak ediyor çünkü topa sahip olmadıklarında zorlanıyorlar.”

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“Real Madrid ve Mourinho, Camp Nou'da inanılmaz cesurdu. Son El Clasico maçlarına kıyasla en büyük farklardan biri buydu. Hücum oyuncuları sorumluluk aldı. Barcelona'nın beraberliği yakaladığı anlar gibi, iyi savunma yaptıkları dönemler de vardı. O noktada hepimiz beraberliğe razı olurduk. 65 dakika boyunca çok iyi oynadılar.”

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El Clasico'daki sancılı mağlubiyet serisi sona erdi

Bu sonuç, son dönemdeki El Clasico maçları açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Pazar gününden önce Barcelona, son yedi karşılaşmanın altısını kazanmış, bu süreçte 22 gol atmış ve son iki yılda ülke içinde üstünlük kurmuştu.

Real Madrid, ilk yarıda yüzde 41, ikinci yarıda ise yüzde 34 oranında topa sahip olmasına rağmen ayakta kaldı. Kroos ise Dean Huijsen'in Fermin Lopez'i yakın markaja alması gibi belirli taktik hamlelerin, Pedri ve Raphinha gibi önemli Barcelona oyuncularını kritik hatalara zorladığını belirtti.

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Kroos, “Real Madrid oyuncuları sahada doğru pozisyon almıştı,” dedi. “Huijsen'in Fermín'e uyguladığı markaj beni şaşırttı. Pedri ve Raphinha gibi Barcelona oyuncuları rahat görünmüyordu ve normalde yapmadıkları hatalara zorlandılar. Madrid, daha yüksek tempoyla oynadığı için neredeyse bütün ikili mücadeleleri kazandı. Takım hâlinde savundular; hem savunmada hem de topa sahipken mükemmel bir performans sergilediler.”

“Futbol açısından Barcelona daha iyi takım çünkü maçlara Madrid'den daha fazla hükmediyor. Ancak presleri işe yaramadığında ve savunma yapmak zorunda kaldıklarında zorlanıyorlar. Madrid onları yenmenin yollarını buldu. Barcelona, diğer takımlardan genellikle görmediği düzeyde bir baskıyla karşılaştı.”

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Madrid, şampiyonluk yarışı için ivme kazandı

Bu galibiyet, Mourinho ve kadrosu için büyük bir özgüven kaynağı oldu. Real Madrid şimdi bu ivmeyi sürdürüp zirvedeki üç puanlık farkı kapatmaya çalışacak. Mourinho'nun takımı, bir sonraki La Liga maçında pazar günü Racing Santander ile karşılaşacak.