İnanılmaz: Bu ülke, Dünya Kupası’ndaki son grup maçında yenilgiden fayda sağlayacak

Dünya Kupası’nda piyasanın üzerinde tuhaf bir senaryo dolaşıyor. Cezayir ile Avusturya arasındaki son grup maçında, her iki ülkenin de kazanmamakla çıkarları olan bir durum ortaya çıkacak gibi görünüyor. Dahası: Avusturya için şu anda küçük bir mağlubiyet, beraberlik ya da galibiyetten bile daha cazip görünüyor.

İki maçın ardından Arjantin, J Grubu’nda birinciliği garantiledi. Altı puana sahip Güney Amerikalılar, karşılıklı maç sonuçları nedeniyle her ikisi de üç puanda olan Avusturya ve Cezayir tarafından artık yakalanamaz durumda. Ürdün ise ilk iki maçını kaybetti ve turnuvadan elendi.

Bu nedenle Avusturya ve Cezayir'in, ikinci ve üçüncü sırayı kimin alacağını kendi aralarında belirleyeceği kesinleşti. Dördüncü sıra, artık her iki ülke için de mümkün değil. Her iki takım da Ürdün'ü yendiği için, puanları eşit olsa bile karşılıklı maç sonucuna göre her zaman Asya ekibinin üzerinde kalacaklar.

Bu durum dikkat çekici bir paradoks yaratıyor. J Grubu’nun ikincisi, eleme turunda büyük olasılıkla Dünya Kupası favorisi İspanya ile karşılaşacakken, J Grubu’nun üçüncüsü ise kağıt üzerinde daha zayıf olan başka bir grup birincisiyle karşı karşıya kalacak.

Cezayir için hesap basit: Bir galibiyet, ikinci sırayı ve dolayısıyla İspanya’nın bulunduğu grubun birincisiyle karşılaşmayı garantiler. Bir beraberlik ya da mağlubiyet ise tam tersine, daha cazip olan üçüncü sırayı getirebilir.

Avusturya için durum ise daha da dikkat çekici. Teknik direktör Ralf Rangnick’in takımı şu anda gol farkına göre ikinci sırada yer alıyor ve Cezayir’in arkasında kalarak üçüncü sıraya düşmek için bilerek kaybetmek zorunda kalacak.

Sonuç olarak, her iki ülke de muhtemelen aynı hedefi gözetiyor. Normalde iki takım mümkün olan en yüksek sıralamayı elde etmek için mücadele ederken, Kansas City’de tam tersi bir durum yaşanma tehlikesi var. Maçı kazanma motivasyonu sınırlıyken, daha az olumlu bir sonuç, eleme turları için daha iyi bir başlangıç pozisyonu sağlayabilir.

J Grubu’ndaki son maç turu, diğer tüm grupların maçları tamamlandıktan sonra başlayacağından, Cezayir ve Avusturya için senaryo önceden tam olarak belli olacak.

Boston Üniversitesi’nde ekonomi profesörü ve fanatik bir Avusturya taraftarı olan Florian Ederer, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek tuhaf dinamiklere dikkat çekti. The Times’a konuşan Ederer, “Her iki takım için de o son maçı kazanmamanın daha iyi olacağı bir durum ortaya çıkabilir” dedi. Ederer, X’te hemen tarihsel bir benzetme yapıyor. “Dikkat edin: Bu, ‘Kansas City’nin Utancı’ olacak!”

Profesör, bu sözleriyle 1982 Dünya Kupası’ndaki meşhur “Gijón Reziliyeti”ne atıfta bulunuyor: O zamanlar Batı Almanya ve Avusturya, Batı Almanların aralarındaki maçı Avusturya’ya karşı en az farkla kazanması halinde her iki ülkenin de bir üst tura çıkacağını önceden biliyorlardı. Batı Almanya, Horst Hrubesch’in golüyle maçın başlarında 1-0 öne geçti. Alman golünün ardından ise orta daire çevresinde topun uzun süre ve utanmazca dolaştırılması izlendi.

Maçın ardından Cezayir, FIFA’ya itirazda bulundu ancak başarısız oldu; ancak bu maçın sonucunda Dünya Futbol Federasyonu, bundan sonra grup aşamasının son maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanması gerektiğine karar verdi.