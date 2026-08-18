Real Madrid, bu yaz transfer döneminde akademi oyuncularından büyük gelirler elde etti. Alt yapı mezunlarının satışından elde edilen toplam gelir 200 milyon euroya yaklaşırken, İspanyol kulüp genç yeteneklere yaptığı yatırımı önemli bir mali kaynağa dönüştürmedeki başarısını bir kez daha kanıtladı; üstelik bazı transferlerde oyuncuların haklarının belli bir oranını da elinde tuttu.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, bu yaz kulüpten ayrılan son Real Madrid akademi mezunu, 10 milyon euro karşılığında Strasbourg'a transfer olan forvet Jacobo Ortega oldu. Kulüp, oyuncunun haklarının bir bölümünü elinde tutarken bu transfer, Real Madrid'in eski oyuncularından elde ettiği toplam geliri yaklaşık 200 milyon euroya çıkaran anlaşmalar zincirine eklendi.

Real Madrid için en kârlı transferler listesinin başında Arjantinli Nico Paz yer aldı. Como, kraliyet kulübünün elinde tuttuğu oyuncu haklarının yüzde 50'si karşılığında 60 milyon euro ödedi ve böylece Paz, bu yaz akademi satışlarından elde edilen en yüksek tekil gelirin sahibi oldu.

İkinci sırada, haklarının yüzde 70'i karşılığında 40 milyon euroya Fulham'a transfer olan Gonzalo García yer aldı. Takım arkadaşı César Palacios ise 10 milyon euro karşılığında aynı İngiliz kulübüne geçti; Real Madrid, oyuncunun haklarının bir bölümünü elinde tuttu.

Real Madrid ayrıca, kulübün oyuncu haklarının bir bölümünü elinde tutması sonrası Víctor Muñoz'un Osasuna'dan Liverpool'a transferinden 20 milyon euro elde etti. Mario Gila'nın Milan'a transferinin bedeli 15 milyon euro olurken, kulübün Álvaro Rodríguez'in Bournemouth'a transferi karşılığında aldığı bedel de aynı miktardaydı.

Transfer listesinde ayrıca 10 milyon euro karşılığında Bournemouth'a giden Álex Jiménez, 8 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya giden Víctor Valdepeñas, 4 milyon euro karşılığında Real Betis'e giden Fran García, 3,5 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer olan Mario Martín ve 3 milyon euro karşılığında Sevilla'ya giden Fran González de yer aldı.

Bu hamleler, Real Madrid'in akademi mezunlarına yönelik stratejisini yansıtıyor. Zira yetenek geliştirmenin getirisi yalnızca ilk takımda onlardan yararlanmakla sınırlı kalmıyor; bu yeteneklerin başka kulüplere transferinde büyük mali kazançlar sağlamaya kadar uzanıyor. Kulüp, kimi zaman oyuncuların haklarının belli oranlarını elinde tutarak gelecekte ek gelirler elde etme imkânını da koruyor.