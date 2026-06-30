"İnanılmaz bir komedi": Almanya gazeteleri Faslı hakemi eleştiriyor... ve onu turu "çalmakla" suçluyor

Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan Paraguay'a yenilerek elenmesi, Almanya'da büyük bir tartışma fırtınasına yol açtı; "Die Mannschaft", uzatmalarda savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın attığı golün iptal edildiği heyecan verici bir maçın ardından penaltı atışlarında mağlup oldu. Bu karar, Alman spor camiasında öfkeye yol açarken, hakemlik ve Video Yardımcı Hakem (VAR) konusunu yeniden gündeme getirdi.

Çoğu gazete ve spor programı, bu elenmeyi teknik bir başarısızlık ya da penaltı atışlarının kaçırılmasının bir sonucu olarak değerlendirmedi; aksine, maçtaki asıl dönüm noktasının Faslı hakem Jalal El-Jid’in video incelemesinin ardından Tah’ın golünü iptal etme kararı olduğunu belirttiler; bazı medya kuruluşları bu kararı “spor hırsızlığı” olarak nitelendirdi.

Golün atılmasının ardından, herkes milli takımlarının son 16 turuna yükselmeyi garantilediğini düşündüğü için stadyumda ve Alman taraftarlar arasında coşkulu kutlamalar yaşandı; ancak televizyon tekrarı ve video teknolojisine başvurulması, durumu tamamen tersine çevirdi ve sevinç, şok ve öfkeye dönüştü.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, karara duyduğu şiddetli hoşnutsuzluğu gizlemedi. "ZDF" kanalında bu kararı "gerçek bir skandal" olarak nitelendiren Nagelsmann, Paraguay kalecisinin golün iptal edilmesini gerektirecek herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığını vurguladı.

Bundan birkaç dakika önce Nagelsmann, “MagentaTV” kanalına verdiği demeçte bu kararı “saçmalık” olarak nitelendirmişti; bu açıklamalar, sonraki saatlerde Alman gazetelerinin manşetlerini süsledi.

Eleştiriler dalgası Almanya’daki hakemlik uzmanlarına da sıçradı. Eski uluslararası hakem Thorsten Kinhofer, kararı anlayamadığını belirterek, gol öncesindeki temasın bu tür durumlarda olağan bir durum olduğunu ve faul düzeyine ulaşmadığını vurguladı.

Alman hakemlik uzmanı Patrick Etrich de eleştirenler arasına katılarak, özellikle hakemin görüntüyü incelemesi istenmeden önce golü geçerli saymış olması nedeniyle video teknolojisinin devreye girmesinin gerekçesiz olduğunu belirtti ve bu olayın, kararın değiştirilmesini gerektirecek açık ve net bir hata olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.

Tartışmaların ortasında, ünlü Alman teknik direktör Jürgen Klopp da konuya dahil oldu ve kararı alaycı bir üslupla eleştirdi.

Eski Liverpool teknik direktörü, bu tür tartışmaların Premier Lig’deki duran toplarda neredeyse her hafta yaşandığını belirtti ve aynı kriter sürekli olarak uygulanırsa, modern futbolda çok sayıda golün iptal edileceğini vurguladı.

Almanya’da kararın reddedilmesi konusunda geniş bir fikir birliği olmasına rağmen, eski İngiliz hakem Mark Clattenburg’un muhalif sesi öne çıktı. Clattenburg, “Fox Sports” kanalına yaptığı açıklamada, faulün açık olduğunu ve golün iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu savundu; ancak bu görüş, Alman basını tarafından geniş çapta şüpheyle karşılandı.

"Kicker" dergisinin eski Alman hakem Frank Willenburg'un açıklamalarını yayınlamasının ardından tartışma daha da alevlendi. Willenburg, golün iptal edilme kararının "tamamen yanlış" olduğunu kesin bir dille vurguladı.

Willenburg, tekrar görüntülerin golün iptalini gerektirecek herhangi bir faul göstermediğini açıkladı ve kalecilere altı yarda alanı içinde özel koruma sağlayan bir kuralın bulunmadığını belirtti.

Wilenburg, Paraguaylı savunma oyuncusuyla yaşanan temasın faul olarak değerlendirilemeyeceğini ekleyerek, Alman milli takımının kuralın yanlış yorumlanmasından ve video teknolojisinin uygunsuz kullanımından doğrudan zarar gördüğünü belirtti.

Eleme sonrasında Alman spor camiasında acı bir hava hakim oldu.

Birçoğu, Almanya milli takımının ikna edici bir performans sergilemediğini ve iki kritik penaltıyı kaçırdığını kabul etse de, ülke içindeki genel görüş farklıydı; Medya ve gözlemcilerin geniş bir kesimi, o gecenin hikâyesinin penaltı atışlarındaki mağlubiyetle sınırlı kalmayacağını, daha çok önce sayılan sonra iptal edilen bir gol ve bir hakem kararıyla yok olan, bir ulusun öfkesini hâlâ alevlendiren, kesin gibi görünen bir tur atlamada yatıyor.