Go Ahead Eagles ile FC Groningen, cumartesi akşamı puanları paylaştı. Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde golcü oyuncusu Søren Tengstedt ile hak ettiği beraberliği yakaladı, ancak Stefan Ingi Sigurdarson daha sonra galibiyet golü için çok büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Böylece maç 1-1 sona erdi.

Keyifli geçen mücadelede Groningen, Adelaarshorst'ta biraz da sürpriz şekilde öne geçti. Brynjólfur Willumsson, ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sert vurdu ve şutunun kaleci Kjetil Haug'un yanından ağlarla buluştuğunu gördü: 0-1.

Böylece Go Ahead, skoru kovalamak zorunda kaldı ve Groningen giderek daha fazla geri itildi. Ev sahibi ekipte en tehlikeli isim Tengstedt'ti ve yaptığı şık bir aşırtmayla beraberlik golünü bulduğunu düşündü, ancak Etienne Vaessen harika bir kurtarış yaptı.

Devre arasının ardından Joseph Oosting'in takımı baskısını iyice artırdı, Thibo Baeten ve Stefan Ingi Sigurdarson ile fırsatlar yakaladı. Buna rağmen Groningen ekibi uzun süre direndi.

82. dakikada Go Ahead sonunda hak ettiğini aldı. Tengstedt, merkezden gelişen güzel bir kombinasyonun sonunda topla buluştu ve topu Vaessen'in yanından sert bir şekilde ağlara gönderdi: 1-1. Bu, Tengstedt'in sezonun beşinci golü oldu ve böylece şu anda Eredivisie'nin gol kralı konumunda bulunuyor.

Ancak Go Ahead bir puanla yetinmedi. Ekip galibiyet golü için tüm gücüyle yüklendi ve bu golü de Sigurdarson ile bulacak gibi oldu. Forvet oyuncusu 2-1'i ayağında buldu, ancak boş kaleye topu anlaşılmaz bir şekilde yandan auta gönderdi.

Böylece iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı. Ancak Go Ahead bu sonucun ardından buruk bir his yaşayacak, Groningen içinse bundan fazlası zaten mümkün değildi.