Bugün çarşamba sabahının erken saatlerinde İspanya'da kapılarını kapatan yaz transfer dönemi, Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in transfer harcamalarının toplamının yüzde 70'inden fazlasını ele geçirmesinin ardından, La Liga'nın devleriyle ligin diğer kulüpleri arasındaki ekonomik uçurumun genişlediğini ortaya koydu.

"Transfermarkt" sitesinin verilerine göre, La Liga kulüplerinin toplam harcaması yaklaşık 755,28 milyon avroya ulaştı; bunun 532 milyon avrosunu Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid üçlüsü ele geçirdi.

"Marca" gazetesine göre bu rakamlar, ligin ön saflarındaki kulüplerle diğer takımlar arasındaki mali farkın boyutunu doğruluyor; öyle ki tek başına Real Madrid'in harcaması, 17 kulübün toplamda harcadığından fazla oldu ve buradaki istisnalar Barcelona ile Atletico Madrid'di.

Real Madrid büyük farkla önde

Real Madrid, transfer döneminde yaklaşık 225 milyon avroyu transferlerine akıtarak harcamada en büyük payın sahibi oldu.

Fildişili Yan Diomande, RB Leipzig'den yaklaşık 125 milyon avro karşılığında katılarak Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olup Kraliyet ekibinin transfer listesinin başında yer aldı.

Kulüp ayrıca Marc Cucurella'yı 55 milyon avroya, Carlos Espi'yi 25 milyona ve Denzel Dumfries'i 20 milyona kadrosuna kattı; Bernardo Silva ve Ibrahima Konate ise iki bonservissiz transferle takıma dahil oldu.

Tek başına Real Madrid'in harcaması, La Liga kulüplerinin transfer döneminde akıttığı toplam paranın neredeyse üçte birine ulaştı ve tüm rakiplerinin büyük farkla önüne geçti.

Barcelona ve Atletico, Real Madrid'in gerisinde

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için 184 milyon avro yatırım yaparak ikinci sırada geldi.

Anthony Gordon, 80 milyon avroluk bedeliyle Katalan kulübünün en dikkat çekici transferi olurken, 60 milyona gerçekleşen Rodri transferi de takımın yaz boyunca yaptığı en büyük hamlelerden biriydi.

Barcelona'nın transfer listesinde ayrıca Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Jesse Bijesio, Livakovic ve Hamza Abdulkerim de yer aldı.

Atletico Madrid ise teknik direktör Diego Simeone'nin takımını takviye etmek için yaklaşık 123 milyon avro harcadı; bunların en dikkat çekicileri 40 milyon avroya Morten Hjulmand, 35 milyona Lee Kang-in, 33 milyona Cristian Romero ve yaklaşık 15 milyona Alejandro Grimaldo transferleriydi.

Böylece üç kulübün toplam harcaması 532 milyon avroya ulaştı.

Diğer kulüplerin sınırlı harcaması

Öte yandan, La Liga'nın diğer kulüplerinin toplam harcaması 223,28 milyon avroyu geçmedi; bu rakam, ligin en büyük üçlüsünün harcadığı para miktarından dikkat çekici biçimde daha az.

En çok harcama yapan kulüpler listesinde dördüncü sırada bulunan Real Betis, transfer döneminde yatırımları yalnızca yaklaşık 30,5 milyon avroya ulaştıktan sonra devlerin oldukça gerisinde bir konumda yer aldı; buna karşın Real Madrid 225 milyon harcamıştı.

Deportivo La Coruna'nın harcaması 26 milyon avroya, Elche'nin 23,25 milyona, Racing Santander'in 20,5 milyona, Getafe'nin 19,5 milyona ulaşırken, Villarreal 16,5 milyon avro ve Sevilla 15,5 milyon harcadı.

Deportivo Alaves de 13 milyon avro, Celta Vigo 11,8 milyon, Rayo Vallecano 10,28 milyon harcarken, Valencia'nın yatırımları 9 milyon avroyu geçmedi.

Real Sociedad'ın harcaması 8,5 milyon avroya, Osasuna'nın 8 milyona, Espanyol'un 5,55 milyona ve Levante'nin 5,1 milyon avroya kadar geriledi.

Buna karşılık Malaga transferlere yalnızca 300 bin avro harcarken, Athletic Bilbao transfer dönemini hiç para harcamadan tamamladı.

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La Liga kulüplerinin harcama listesi

Real Madrid: 225 milyon avro

Barcelona: 184 milyon avro

Atletico Madrid: 123 milyon avro

Real Betis: 30,5 milyon avro

Deportivo La Coruna: 26 milyon avro

Elche: 23,25 milyon avro

Racing Santander: 20,5 milyon avro

Getafe: 19,5 milyon avro

Villarreal: 16,5 milyon avro

Sevilla: 15,5 milyon avro

Deportivo Alaves: 13 milyon avro

Celta Vigo: 11,8 milyon avro

Rayo Vallecano: 10,28 milyon avro

Valencia: 9 milyon avro

Real Sociedad: 8,5 milyon avro

Osasuna: 8 milyon avro

Espanyol: 5,55 milyon avro

Levante: 5,10 milyon avro

Malaga: 300 bin avro

Athletic Bilbao: 0 avro

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