İnanılmaz bir bedelle… Barcelona, “yeni Pedri”yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu

İspanyol kulübü Barcelona, bugün Pazartesi günü, Tenerife Gençlik Akademisi mezunu yetenekli sol kanat oyuncusu Johnny Hernández Jones’un transferinin resmen tamamlandığını duyurdu. Jones, bu transferle “Blaugrana” forması giyecek ve bu hamle, Katalan kulübünün Kanarya Adaları’ndan yetenekleri kadrosuna katma geleneğine geri döndüğünü yansıtıyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, iki kulüp arasındaki müzakerelerin son günlerde hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Bu gelişmede, Tenerife kulübünün en büyük hissedarı Raiko García ile Barcelona Başkanı Juan Laporta arasındaki mükemmel ilişkinin, anlaşmanın tamamlanmasında belirleyici bir rol oynadığı vurgulandı.

Yerel "Cope Tenerife" gazetesinin aktardığına göre, Katalan kulübü oyuncu için 500 bin avroluk sabit bir bedel ödeyecek, Tenerife ise gelecekteki herhangi bir satıştan elde edilecek gelirin %25'ini elinde tutacak.

Gazete, sözleşmenin ayrıca oyuncuyu en iyi performansını sergilemeye teşvik eden bir sözleşme formülü kapsamında, anlaşmanın nihai tutarını artırabilecek çeşitli performansa bağlı primler içerdiğini de ekledi.

İki kulübün yönetimleri arasındaki mükemmel ilişkinin bu yaz iki yönlü bir iletişim kanalı açması bekleniyor, Özellikle Espanyol'un İkinci Lig'e dönmesi ve teknik direktörü Álvaro Serviera'nın projesine güvenilir oyuncular araması, "La Masia" akademisinden bazı yeteneklerin deneyim kazanmak üzere Heliodoro Rodríguez López Stadyumu'na kiralanmasının önünü açabilir.

Bu adım, Barcelona’nın Kanarya Adaları’ndan gelen yeteneklerle yakaladığı tarihi başarı reçetesini yeniden canlandırıyor. Pedro Rodríguez Ledesma, 6 şampiyonluk kazanan Pep Guardiola’nın efsanevi kadrosunun bir parçasıyken, Pedri González ise son yıllarda “Barça” orta sahasının gerçek yıldızı haline geldi.

Bu sezon, 17 yaşındaki oyuncunun hızlı bir ilerleme kaydettiği görüldü; geçen Nisan ayı başında, sadece iki ay içinde genç takımdan İspanya İkinci Ligi’nde mücadele eden Tenerife “B” takımına geçti ve hatta Serviera’nın yönetimindeki Birinci Lig final maçında A takımda ilk 11’de yer aldı.

Hernández’in oyun stili, Barcelona’nın felsefesine tam olarak uyuyor. Derinlerden sağ kanada doğru keskin ataklar yapan ölümcül bir sol kanat oyuncusu olan Hernández, savunmacıları geçmedeki üstün becerisi, koşu sırasındaki yüksek refleks hızı ve yaşına göre olağanüstü şut isabetiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleri, onu Katalan kulübünün gelecek projeleri için umut vaat eden bir katkı haline getiriyor.