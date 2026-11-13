Gallerli kanat oyuncusu Dan James, takımının cumartesi günü Oslo’da Norveç’e karşı oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi maçında kendilerinden şüphe duyanları yanıltacağına inanıyor. Geçen ay iki takım arasında oynanan karşılaşmayı geriden gelerek kazanmalarına rağmen James, takım arkadaşlarını ev sahibinin güçlü bir karşılık vermesine hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

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Kanat oyuncusu İskandinavya'da zorlu bir sınav bekliyor

James, ev sahibi ekip rövanş almak için can atsa da takımının cumartesi günü Ullevaal Stadion'da olumlu bir sonuç alacak özgüvene sahip olduğuna inanıyor. Craig Bellamy'nin ekibi, A4 Grubu'na Portekiz ve Danimarka karşısında üst üste aldığı mağlubiyetlerle başladıktan sonra ekim ayında Cardiff'te Norveç'i geriden gelerek 2-1 yendi ve ilk puanlarını kazandı. Bu galibiyette beraberlik golünü James attı.

Cardiff'teki geri dönüş gruptan çıkma umutlarını canlandırdı

Son iki maç gününe girilirken Galler üç puanla üçüncü sırada yer alıyor. Norveç'le oynadığı maçlardaki sonuçları sayesinde son sıradaki rakibinin önünde bulunan Galler'in çeyrek finale yükselme ihtimali de düşük olsa da sürüyor.

Cumartesi günü zorlu bir sınav bekleyen James, şunları söyledi: “Çok iyi bir millî takım ve özellikle kendi sahalarında harika oynadılar.

“Yenilmesi çok zor bir takım. Cardiff'teki galibiyetimizi kabullenmek zorunda kaldılar ve bence bu maç için daha da istekli olacaklar.

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“Onlara fazla odaklanmayacağız. Çok iyi oyuncuları ve çok iyi bir kadroları var, kendi sahalarında da harika oynadılar. Ama kendimize güvenimiz tam.

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“Norveç karşısındaki galibiyet, gruptaki iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemliydi. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik.

“Takım olarak [Uluslar Ligi'nin başında] kimliğimizi biraz kaybetmiştik. İnsanlar konuşmaya ve bize şans tanımamaya başlamıştı ama bence nasıl tepki verdiğimizi gösterdik, insanlar da bunu gördü.”

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Avrupa Şampiyonası elemelerindeki torba sıralaması Oslo maçının önemini artırıyor

Ekim ayındaki galibiyet, Galler'in 2026'da çıktığı sekiz maçtaki tek galibiyetiydi (üç beraberlik, dört mağlubiyet). Yüzde 12,5'lik galibiyet oranı, takımın 2003'te kaydettiği yüzde 11,1'lik orandan bu yana en düşük düzeyde kaldı.

Buna rağmen James, A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkı sağlayan üçüncülüğü elde edeceklerinden emin: “Nerede bitirmek istediğimizin ve bunun Avrupa Şampiyonası elemelerine giderken ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız.

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“Bunu aklımızın bir köşesinde tutuyoruz ama kendimize baskı yapamayız. Bilmemiz gereken tek şey, iyi oynarsak bunu başarabileceğimiz.

“Oynamak istediğimiz takımlara karşı çok önemli iki maçımız olduğunu biliyoruz. Büyük turnuvalara katılmak ve turnuvalarda ileri gitmek istiyorsak bu takımlarla rekabet edebilmeliyiz. Teknik direktörümüz de bunu sürekli vurguluyor.”

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Bellamy'yi deplasmandaki galibiyetsiz seri bekliyor

Galler, Norveç deplasmanında oynadığı beş maçın hiçbirini kazanamadı; iki beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takım, Bellamy'nin ilk 11'de başladığı ve Mayıs 2004'te 0-0 biten hazırlık maçından bu yana Norveç'e ilk kez gidecek. Oslo'da yenilmemek, Galler'in A4 Grubu'ndaki son maçı öncesinde üçüncü sıradaki yerini korumasına yardımcı olacak. Üçüncü sırayı bitirmek ayrıca, Galler'in ortak ev sahiplerinden biri olması beklenen 2028 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde birinci torbada yer almasını garantiliyor.