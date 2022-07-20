Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralanan genç kaleci, Barcelona'nın ABD kampında oynadığı Inter Miami karşılaşmasında forma giydi.

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de gerçekleştirdiği kampla sürdüren Barcelona, hazırlık maçında David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami ile karşı karşıya geldi. Xavi'nin öğrencileri baştan sona üstün bir oyun ortaya koydukları karşılaşmayı 6-0'lık farklı bir skorla kazanırken, Inaki Pena da oyuna maçın ikinci yarısında dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlığın da etkisiyle Domenec Torrent'in talebi doğrultusunda Barcelona'dan Galatasaray'a kiralanan Pena, özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona eşleşmesindeki performansıyla dikkat çekmişti. Yaptığı kurtarışlar ve baskı altında sakin kalmasıyla dikkat çeken Pena, o eşleşmede Xavi'den de övgü almıştı.

Neto kampa davet edilmedi

Neto'nun kamp kadrosuna alınmamasıyla birlikte Barcelona'nın yedek kalecisi konumuna gelen Pena, maça ilk 11'de başlayan Marc-Andre ter Stegen'in devre arasında oyundan çıktığı maçın ikinci yarısında Barcelona'nın kalesine geçerken, altı pas girişiminin beşinde isabet sağladı. Inter Miami oyuncuları, Pena'nın koruduğu kaleye isabetli şut atamadı.

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Öte yandan yeni transfer Robert Lewandowski'nin forma giymediği karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren goller Pierre Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay ve Ousmane Dembele'den geldi. Barcelona ABD kampındaki ikinci hazırlık maçını 24 Ağustos Pazar günü Türkiye saati ile sabah 06.00'da Real Madrid ile oynayacak.

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