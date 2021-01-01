İmzayı atıyor: İşte Erol Bulut'un yeni takımı

Sezon bitmeden Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Erol Bulut, Süper Lig'de çalışmaya devam edecek.

2020/2021 sezonu öncesi Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Erol Bulut, ligin ikinci yarısında oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından görevden alınmıştı.

Sezon sonuna kadar herhangi bir takımda göreve başlamayan Erol Bulut'un yeni takımı belli oluyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Erol Bulut ile anlaşmaya vardı. Başarılı çalıştırıcı, kırmızı - siyahlı kulüp ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyeri

Mart ayında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut, sarı - lacivertli takımın başında 34 maça çıktı.

Sezona rekor transfer sayısı ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe bu maçlarda 21 galibiyet alırken, sahadan beş beraberlik ve sekiz yenilgi ile ayrıldı.

Uzun yıllar Başakşehir'de Abdullah Avcı'nun yardımcılığını yapan 46 yaşındaki antrenör ilk teknik direktörlük deneyimini Yeni Malatyaspor'da yaşamıştı.

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'un ardından göreve geldiği Aytemiz Alanyaspor'da da başarılı bir grafik çizmişti.

Gaziantep FK bu sezon ne yaptı?

2020/2021 sezonuna Rumen antrenör Marius Sumudica yönetiminde başlayan kırmızı - siyahlılar lige başarılı bir giriş yaptı.

Sumudica yönetiminde zirveyi zorlayan Gaziantep FK yönetimi ile tecrübeli çalıştırıcı arasında ilerleyen günlerde anlaşmazlıklar yaşandı.

Bu gelişmelerin ardından Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Sumudica ile yollarını ayırarak göreve Portekizli antrenör Ricardo Sa Pinto'yu getirdi. Gaziantep FK, Sa Pinto yönetiminde topladığı 58 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.