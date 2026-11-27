Barcelona'nın Ilyas Hidaoui'ye ilgisi Fas'ta geniş yankı uyandırdı. Muhammed VI Akademisi'nin öne çıkan genç yeteneklerinden birinin Katalan kulübüne transfer olabileceğine dair umutlar artarken, bu gelişme Fas'ın futbolda yetenek yetiştirmeye yaptığı yatırımın meyvelerini verdiğini gösteriyor.

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İspanyol gazetesi Sport'un aktardığına göre, Afrika basınında yer alan ve Barcelona'nın genç sağ bek için teklif yapmaya hazırlandığını öne süren haberler, Fas ve Afrika medyasında büyük ilgi gördü. Bu yayın organları, Katalan kulübünün Kara Kıta'daki yeteneklere yönelme eğilimine dikkat çekti.

18 yaşındaki Hidaoui, Fas futbolunun en umut vadeden savunmacılarından biri olarak görülüyor. Genç oyuncunun adı, bir süredir ülkedeki yetenek keşfi ve gelişimi alanındaki uzmanlar arasında sıkça anılıyor; bu uzmanların bir kısmı onun teknik potansiyeline dair ayrıntılı analizler de yaptı.

Oyuncunun futbol özellikleri, Barcelona'nın ona neden ilgi duyduğunu açıklıyor. Özellikle oyunu okuma becerisi ve hücum organizasyonlarına katkısı, Katalan kulübünün oyuncularında aradığı nitelikler arasında yer alıyor.

Afrik-Foot'un aktardığına göre Faslı teknik adam Fouad Sahabi, Hidaoui'nin taktik zekâsına, rakiplerin hareketlerini önceden sezme yeteneğine ve gereksiz riske girmeden savunma görevlerini rahatlıkla yerine getirmesine dikkat çekti.

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Sahabi, oyuncunun maçları okumadaki kalitesini, baskı altında topu oyundan çıkarabilmesini ve dikey paslarla hatlar arasında bağlantı kurabilmesini özellikle vurguladı.

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Sahabi ayrıca Hidaoui'nin hava toplarındaki üstünlüğünün altını çizdi. Genç oyuncu bu alanda hem güçlü sıçrayışı hem de müdahale için doğru zamanı seçme becerisiyle öne çıkıyor ve bu özelliği onu hücumdaki duran toplarda tehlikeli bir silaha dönüştürüyor.

Bu nitelikler, Barcelona'nın felsefesine uygun donanıma sahip bir savunmacının profilini ortaya koyuyor. Hidaoui, top kendi takımındayken sorumluluk alabiliyor, takım arkadaşlarına çözüm sunabiliyor ve bunun yanında savunma görevlerini de yerine getirebiliyor.

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Raja Casablanca'nın eski oyuncusu ve yetenek yetiştirme konusunda uzmanlaşmış antrenör Mohamed Oustad da Hidaoui'nin potansiyelini övdü ve genç oyuncunun Avrupa futbolunda üst seviyeye adım atmasını sağlayacak niteliklere sahip olduğunu belirtti.

Oustad, oyuncunun yaşına göre alışılmışın ötesindeki taktik olgunluğuna, baskı anlarında sergilediği soğukkanlılığa ve sahadaki liderlik becerisine özellikle değindi.

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Oustad ayrıca Hidaoui'nin rakiplerin niyetlerini kolaylıkla okuduğunu, atakların nasıl gelişeceğini öngörebildiğini ve oyuncuların hareketlerini önceden sezebildiğini ifade etti.

Bu övgüler sahada da karşılık buluyor. Hidaoui, 2025'te Fas ile 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı, ayrıca geçtiğimiz nisan ayında Muhammed VI Akademisi'nin düzenlediği 19 Yaş Altı uluslararası turnuvada en iyi oyuncu seçildi.

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Avrupa'nın büyük kulüplerine ait çok sayıda akademinin katıldığı bir turnuvada bir savunmacının en iyi oyuncu ödülünü alması, sahip olduğu potansiyelin büyüklüğünü açıkça gösteriyor.

Barcelona'nın ilgisi, Fas'ta kariyerinde önemli bir adım atmaya hazır olarak görülen genç oyuncunun kariyerine yeni bir ivme kazandırıyor.

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Katalan kulübünün sportif yönetimi, Avrupa kulüpleri için giderek daha cazip hale gelen Afrika pazarını keşfetmeyi sürdürmek istiyor. Hidaoui ise Barcelona'nın genç yeteneklere yönelik transferlerinde aradığı teknik özelliklerin birçoğuna sahip bulunuyor.