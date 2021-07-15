100 bini aşkın imza toplayan İngiliz taraftarlar, hakem kararlarından memnun olmadıkları gerekçesiyle finalin tekrarını istiyor.

Euro 2020 finalinde İngiltere, Wembley’de penaltı atışları sonucu İtalya’ya mağlup olmuş ve 55 yıldır süregelen kupa hasretine son verememişti.

Maçtan sonra Gareth Southgate’in penaltı atışlarını kullanan oyuncu tercihleri ve genç yıldızlar Saka, Rashford ve Sancho’nun maruz kaldığı ırkçı saldırılar gündem olmuştu.

Ancak karşılaşmanın ardından sinirli bir İngiliz taraftar, hakemin kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle bir dilekçe kampanyası başlatarak imza toplamaya başladı.

Neler yaşandı?

Finalin uzatma dakikalarından İtalya’nın başarılı savunmacısı Giorgio Chiellini, Bukayo Saka’yı düşürerek İngiltere’nin net bir gol fırsatı yakalamasını engellemişti.

Maçın Hollandalı hakemi Bjorn Kuipers’in bu pozisyonu sarı kartla değerlendirmesini kabul edemeyen bir İngiliz taraftar, finalin tekrar edilmesi için başlattığı dilekçe kampanyasında yüz binden fazla imza toplamayı başardı.

Dilekçeyi başlatan taraftar, şu açıklamalarda bulundu: “İtalya, o pozisyondan ötürü kırmızı kartla cezalandırılmalıydı, maçta kesinlikle taraflı bir hakem yönetimi vardı. Maç, tarafsız bir hakemin yönetiminde tekrar oynanmalıdır.”

Dilekçe, mecliste tartışılacak mı?

İngiltere’de yasalar gereği yüz binden fazla imzaya ulaşan dilekçeler genellikle mecliste değerlendiriliyor. Ancak bu dilekçenin mecliste değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair son söz henüz söylenmedi.

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