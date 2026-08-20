Leon Goretzka’nın önünde çok sayıda seçenek var gibi görünüyordu. Atletico Madrid, Juventus Torino, Milan, Inter - hatta İngiltere şampiyonu Arsenal’ın bile son aylarda merkez orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği söyleniyordu.

Peki neden olmasın? Goretzka, Bayern Münih’te geçirdiği sekiz sezonun sonuncusunda en büyük maçlarda çoğunlukla sadece tribünden izleyen ya da son dakikalarda kulübeden oyuna giren isim olsa da, yine de teknik direktör Vincent Kompany’nin planlarında önemli bir parça olmayı sürdürdü. Özellikle de erken dönemde şekillenen Bundesliga’da 31 yaşındaki oyuncu düzenli olarak ilk 11’de yer aldı. Tüm kulvarlarda sonunda hâlâ kayda değer bir sayı olan 48 maça çıktı; üstelik ayrılığı daha ocak ayında kamuoyuna açıklanmış olmasına rağmen.

Eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, mart ayı başında çok konuşulan kicker röportajında Goretzka’ya dolaylı yoldan Dünya Kupası için ilk 11 garantisi bile vermişti. Her ne kadar eski Bayern hocası bu ve başka bazı durumlarda sözlerini icraatla desteklememiş, Felix Nmecha ile Aleksandar Pavlovic sonunda tercih edilen isimler olmuş olsa da, bu durum Bochum doğumlu oyuncunun o dönemdeki değerini ortaya koyuyordu.

Ancak Alman milli takımının turnuva boyunca yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle birlikte yaşadığı utanç verici vedadan yaklaşık üç ay sonra, Goretzka için tablo kökten değişmiş görünüyor. Onun mayıs ayında kulüp arayışını tanımlarken kullandığı "ayrıcalıklı durum" ifadesinden artık pek söz etmek mümkün değil. Yeni bir işverenle somut görüşmelerden de. Bunun yerine acı bir ilkle karşı karşıya kaldı: Goretzka kariyerinde ilk kez gerçekten kulüpsüz durumda.

Kariyerinde bir ilk: Leon Goretzka neden hâlâ kulüpsüz?

Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’nun son açıklamaları, Goretzka için zamanın giderek daraldığını daha da güçlü biçimde düşündürüyor. Avrupa’nın üst düzey liglerinde transfer penceresi 1 Eylül’de kapanıyor, o tarihe kadar üst ligler çoktan başlamış olacak; Avrupa kupalarında yer alan üst düzey kulüpler de transfer döneminin hemen ardından kadrolarını belirlemek zorunda kalacak.

"Şu anda Leon Goretzka’ya ilgi yok" diyen İtalyan gazeteci, Wettfreunde portalına konuştu. Uzun süre 73 kez milli olan oyuncu için en olası hedef olarak görülen Serie A’da da bir imza yakın görünmüyor; bu sırada artık 40 yaşında olan Luka Modric, Milano’daki sözleşmesini bir kez daha uzattı. Öte yandan bunun "gerçekten tuhaf" olduğunu da söyledi, çünkü "o inanılmaz bir oyuncu".

Kilit nokta şu: Goretzka’nın maaş konusunda fazla yüksek taleplerde bulunduğu söyleniyor. Gazetelerde yıllık net yedi milyon euro maaş ve on milyon euroluk yüksek bir imza parası konuşuldu. Bu da tersinden bakıldığında, neredeyse hiç fedakârlık yapmaya yanaşmadığı anlamına geliyor. Goretzka’nın Münih’te brüt 13 milyon euro kazandığı iddia ediliyordu. Sextuple sonrası uzatılan sözleşmeler döneminde Goretzka, Joshua Kimmich ya da Serge Gnabry için bu rakamların çok fazla olduğu eleştirisi sıkça yapılmış, bunun Münih ekibinin maaş dengesine kalıcı zarar verdiği savunulmuştu.

İtalya dışında da üst düzey kulüpler, tartışmasız tüm kalitesine rağmen Goretzka için böyle bir maaşı tamamen gerçek dışı görüyor gibi duruyor. Görünüşe göre şimdiye kadar hiçbir kulüp onun beklentilerini karşılamak istemedi.

Bununla birlikte Chelsea örneği, 30 yaş üstü oyuncuların Ada’da hâlâ bir piyasası olduğunu gösteriyor. Transfer çılgınlığı kapsamında teknik direktör Xabi Alonso, forvet Danny Welbeck (35) ve Goretzka gibi merkezde oynayan Jordan Henderson’ı (36) kadrosuna katarak herkesi şaşırttı; tam iki "ihtiyar" transfer etti. Ancak zaman geçtikçe seçenekler giderek azalıyor. Görünen o ki Goretzka’nın, şampiyonluk hedefi olan ve Avrupa kupalarında yer alan bir kulübe gidebilmesi için neredeyse ciddi sakatlıklara bel bağlaması gerekiyor.

Getty Images

Neredeyse hiç seçenek kalmadı: Leon Goretzka şimdi Türkiye’ye mi transfer oluyor?

Bir çıkış yolu Türkiye olabilir; Di Marzio da bu ihtimali gündeme getirdi. "Çünkü orada bonservissiz oyunculara çok fazla para ödeniyor. Bu yüzden Goretzka’nın Türk ligine gitmesi beni şaşırtmaz" dedi.

Bu yaz, henüz futbol açısından en iyi yaşlarında ya da zirvenin çok öncesindeyken bile Süper Lig’e gelme eğilimi daha da güçlendi. Öne çıkan örnekler arasında Dusan Vlahovic (26, Beşiktaş İstanbul), Mason Greenwood (24), Nathan Ake (31, ikisi de Fenerbahçe İstanbul) ya da Mohamed Salah (34, Trabzonspor) yer alıyor. Boğaz’daki satın alma gücü görünüşe göre hiç olmadığı kadar yüksek - ve Goretzka’nın uzun yıllar takım arkadaşı olan Leroy Sane’nin de formasını giydiği sektör lideri Galatasaray İstanbul ise henüz tamamen sessiz kaldı.

Buna karşılık ABD’ye ya da Suudi Arabistan’a transfer ihtimali son derece düşük görünüyor. Goretzka, son seçeneği daha 2023 yılında dışlamıştı. O dönemde Sport1’e yaptığı açıklamada, "Bazı oyuncuların kariyerlerinin sonbaharında oraya gitmesi kendi tercihleridir" demiş ve şunu net şekilde eklemişti: "Ama ben bunu kendi adıma kesinlikle dışlıyorum. Bu durumda Bochum’u ya da Schalke’yi açık ara tercih ederim."

Ancak sevdiği Ruhr bölgesine dönüş de şu an için pek gündemde görünmüyor. Buna rağmen Bochum cephesinde, Goretzka birkaç yıl içinde kariyerinin geç sonbaharına ulaştığında yeniden buluşma umudu taşınıyor. "Leon, Bochum’da birçok insanı gururlandırdı. Şimdi bir kez daha en üst seviyede oynayacak, ardından da umarım geri dönecek. Bu bizim büyük arzumuz - umarım onun da", dedi sportif genel müdür Ilja Kaenzig haziran ayında Sport Bild’e.

Ancak şu anda, Goretzka’nın o zamana kadar şüphesiz hâlâ var olan kalitesini söz konusu "seviyede" nerede göstereceğine dair büyük bir soru işareti bulunuyor. En kötü senaryoda bu kişisel ilki kalıcı bir duruma bile dönüşebilir.

Leon Goretzka: Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı performans verileri