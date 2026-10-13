Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'nin büyük bir hayranlık duyduğu Hollandalı efsane Johan Cruyff, futbolda en zor görevin zirveye çıkmak değil, zirvenin tadını aldıktan sonra yeniden kazanmak olduğunu her zaman tekrarlardı. Başarıyı korumak, ona ulaşmaktan daha karmaşıktır; şampiyonlukları savunmak farklı bir zihniyet gerektirir, özellikle de kazanan takım herkesin devirmek istediği bir hedefe dönüştüğünde.

Bu fikir, Avrupa tahtına oturduktan sonra olağanüstü hedeflerle yeni bir sezona giren Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain projesinde güçlü bir şekilde kendini gösteriyor. Takım elde ettikleriyle yetinmek istemiyor; hâkimiyetini genişletmeyi, kupa toplamaya devam etmeyi ve son başarısını uzun bir hükümranlık dönemine çevirmeyi amaçlıyor.

Son iki sezonun Avrupa şampiyonu olarak Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üçüncü kez kazanarak tarihî bir başarıya ulaşma ve turnuva tarihinde bunu yapan yalnızca ikinci takım olma şansına sahip. Yerel alanda ise Fransız kulüp, üst üste üçüncü sezon lig şampiyonluğunu hedefliyor; bu da grubun başarının getirdiği baskıyla ve taraftar beklentileriyle baş edebilme kapasitesinin yeni bir sınavı olacak.

Ancak zafere giden yol engellerden arınmış değil. Paris Saint-Germain sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamadı; Etihad Stadyumu'ndaki Manchester City maçına Fransa Ligue 1'de altıncı sırada, üç galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle geldi. Buna rağmen kulüp ortamında endişe hâkim görünmüyor ve sezon başındaki sonuçların yöneticileri İspanyol teknik direktörün yürüttüğü projeyi sorgulamaya ittiğine dair herhangi bir işaret yok.

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Cruyff'un felsefesi: Tekrar tekrar kazanmak, zirveye çıkmaktan daha zor

Luis Enrique, kötü başlangıcı yol değiştirmeyi gerektiren bir kriz olarak görmüyor; aksine bunu, sınırlı sayıda maça bakılarak hakkında hüküm verilemeyecek uzun bir sezonun parçası olarak değerlendiriyor. Bu bilgiler İngiliz yayın kuruluşu "BBC" tarafından aktarıldı.

Paris Saint-Germain geçen sezonun başında da benzer koşullardan geçti, ardından dengesini yeniden buldu ve kendisini Avrupa'nın zirvesine taşıyan sonuçları elde etti. Bu nedenle teknik direktör, disiplinin ve günlük çalışmaya olan inancın korunması şartıyla takımın bu dönemi aşmasına yetecek kalite ve tecrübeye sahip olduğuna ikna olmuş görünüyor.

Enrique bu güveni, içinde bir miktar meydan okuma barındıran bir soruyla açıkça ifade etti: "Bize karşı bahse girmek mi istiyorsunuz?" Bu sözler eleştirilere verilen geçici bir cevap değildi; teknik direktörün takımının geri dönebileceğine olan inancını ve zor durumlarla baş etmeye alışkın bir grup hakkında erken hüküm vermeyi reddedişini yansıtıyordu.

Bununla birlikte gerçek zorluk yalnızca seviyeyi geri kazanmakla ilgili değil, başarının tuzağına düşmemekle de ilgili. Oyuncular her şeyi kazandığında, aralarına doyum hissinin sızması ya da konumlarının aynı çabayı göstermeye ihtiyaç duymadan devamlılığını garanti ettiği inancının yerleşmesi kolaylaşır.

İşte tam burada Luis Enrique'nin en önemli görevlerinden biri öne çıkıyor: Oyuncularını sürekli bir rekabet halinde tutmak ve geçmiş başarıların kimseye gerileme karşısında dokunulmazlık sağlamadığına, ilk on bir formasının isimle ya da geçmişle değil performans, hazırlık ve bağlılıkla kazanıldığına onları inandırmak.

Uzun sözleşmeler ve net bir mesaj: Proje tek bir nesilden daha büyük

Paris Saint-Germain teknik direktörüne olan güvenini yalnızca açıklamalarla dile getirmekle yetinmedi; bu güveni aynı yolda devam etme isteğini teyit eden somut adımlara dönüştürdü.

Luis Enrique 2030 yılına kadar uzanan yeni bir sözleşmeye imza attı. Bu adım, yönetimin kulübün geçmiş dönemlerine damga vuran sık değişikliklerden uzak biçimde, onun liderliğinde uzun vadeli bir proje kurma isteğini yansıtıyor.

Teknik direktörün sözleşme yenilemesinin açıklanmasıyla aynı zamanda kulüp, önemli bazı isimlerle olan bağını da uzattığını duyurdu: Joao Neves, Fabian Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo ve Senny Mayulu.

Bu adımlar soyunma odasına net bir mesaj taşıyor: Proje belirli bir grupla sınırlı değil ve kulüp, temel direklerini korurken katkı sağlayabilecek unsurları geliştirmeye devam ederek geleceği planlıyor.

Ayrıca istikrar yalnızca oyuncular ve teknik direktörle sınırlı değil; Enrique'nin 2023 yılında Paris'e gelişinden bu yana büyük değişiklikler görmeyen teknik ekibi de kapsıyor.

Joaquin Valdes, Barcelona'nın ikinci takımındaki çalışma günlerinden beri İspanyol teknik direktöre eşlik etmesiyle onun çevresindeki en öne çıkan isimlerden biri sayılıyor. Kendisi yalnızca bir teknik yardımcı değil; oyuncularla kişisel düzeyde önemli bir iletişim halkasını temsil ediyor ve grup içindeki dengenin korunmasına yardımcı oluyor.

Valdes'in rolü antrenman detaylarının ötesine geçiyor; Enrique'nin kişiliğini çok iyi tanıyor ve baskılar işin gereklilikleriyle iç içe geçtiğinde ona odağını yeniden kazanmasında yardımcı olabiliyor. Basın toplantılarında sık sık arka planda görünüyor; bu da teknik direktörün yanındaki sürekli varlığını yansıtan bir manzara.

Rafel Pol ise önemli bir stratejik yönü üstleniyor ve ekibin ikinci adamı olarak çalışıyor; böylece rol dağılımına ve çalışma yönteminde istikrara dayanan bir sistemi tamamlıyor.

Kadro derinliği: Luis Enrique'nin hesaplarını değiştiren silah

Teknik çalışmanın çoğu detayının sürmesine rağmen, Paris Saint-Germain'de görülen en dikkat çekici gelişmelerden biri, takımın seviyesi çökmeden oynayabilecek daha geniş bir oyuncu grubuna sahip olması.

Geçen sezon, kadro derinliğinin şampiyonluk yarışındaki bir takımla ona ulaşmaya çalışmakla yetinen bir takım arasındaki fark olabileceğini kanıtladı. Üst üste gelen maçlar, seyahatler, baskılar ve sakatlıklarla dolu uzun bir sezon, tüm kulvarlarda sınırlı sayıda oyuncuya güvenmeye izin vermiyor.

Enrique artık bir ya da daha fazla ilk on bir oyuncusunu dinlendirebiliyor, hatta bazı öne çıkan isimleri maç kadrolarından çıkarabiliyor; bu da takımın performansında zorunlu olarak bir düşüşe yol açmıyor.

Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain'in cumartesi günü Le Mans'ı yendiği maçın kadrosunda yer almadı; sezonun daha önceki bir aşamasında ise Lucas Hernandez kadro dışı kalmıştı.

Bu tür kararlar mutlaka oyuncularla bir sorun olduğu anlamına gelmiyor; aksine teknik ekibin fiziksel yüklenmeyi yönetme ve temel unsurların büyük maçlara mümkün olan en iyi hazırlıkla gitmesini sağlama isteğini yansıtıyor.

Bu felsefe Le Mans maçında açıkça kendini gösterdi; Enrique, büyük maçlarda genellikle ilk on birde yer almayan sekiz oyuncuyla sahaya çıktı. Skor eşitlendiğinde ise maçı bitirmek ve galibiyeti garantilemek için yıldızlarından dördüne başvurdu.

Bu yöntem, teknik direktörün yalnızca bir ilk on bir ve bir yedek takıma sahip olmak istemediğini; her maçın gerekliliklerine uyum sağlayabilen, yedek kulübesinde de etkili seçenekler barındıran bir grup istediğini teyit ediyor.

Bu derinlik Enrique'ye sezonu daha esnek biçimde yönetme imkânı veriyor, en önemli oyuncularının kritik randevulardan önce tükenme olasılığını azaltıyor ve herkesi forma rekabetinin hiç durmayacağı gerçeğiyle yüzleştiriyor.

Parlak isimlerin ayrılığı: Paris değişimden neden korkmuyor?

Takımın yeniden şekillendirilmesi süreci yalnızca mevcut seçeneklerin genişletilmesiyle sınırlı kalmadı; rapora göre Goncalo Ramos, Bradley Barcola ve Lee Kang-in'in ayrılmasının ardından hücum hattındaki değişiklikleri de kapsadı.

İspanyol "Cope" radyosunun Paris muhabiri Dani Gil, kulübün bazı eski oyuncularının kupalar kazanıp yüksek maddi primler elde etmesinin ardından, gelişme konusunda büyük bir isteğe sahip oyuncularla anlaşmaya daha fazla önem vermeye başladığını açıklıyor.

Gil, kulübün Barcola'ya istediği oynama süresini veremediğini, bunun da daha tutkulu ve daha hırslı oyuncular aramayı yeni dönemin hedeflerinden biri haline getirdiğini söylüyor.

Bu vizyonun önemi, yetenek ve teknik kapasitenin yanında kişisel motivasyonu da seçim kriterleri arasına koymasında yatıyor. Bir oyuncunun olağanüstü becerilere sahip olması, sürekli bağlılık, rekabeti kabul etmeye hazır olma ve teknik direktörün belirlediği kurallara göre çalışma gerektiren bir sistemde başarısını tek başına garanti etmeye yetmiyor.

Mika Gotz ve Ferran Torres, takımdan ayrılan isimlerin kariyerlerinden farklı yollar izlemiş, daha üst bir seviyede kendilerini kanıtlamaya çalışan oyuncuların örnekleri olarak görülüyor.

Gil'e göre teknik ekip, Fransız oyuncunun gösterdiği teknik parıltılara rağmen Barcola'nın Dembele'nin ulaştığı seviyeye çıkabileceğini düşünmüyordu. Buna karşın söz konusu parıltılar, Liverpool'u onunla anlaşmak için 123 milyon sterlin ödemeye ikna etmeye yetti; bu transfer, yeteneğin transfer piyasasında kazanabileceği değeri yansıtıyor.

Ancak Enrique'nin vizyonu, isimleri yalnızca ünleri nedeniyle elde tutmaya ya da kupaların kazanılmasına katkı sunan bir oyuncunun sonsuza dek en iyi seçenek kalacağı varsayımına dayanmıyor. Temel ölçüt, her unsurun önümüzdeki dönemde takıma hizmet etme kapasitesi.

Ferran Torres: Psikolojik çileden köpekbalığı zihniyetine

Ferran Torres'in hikâyesi bu bağlamda en ilgi çekici vakalardan biri gibi görünüyor; zira transferi profesyonel kariyerinde yeni bir adım olmaktan öte, kendine olan güvenini geri kazanması ve etkili olabileceğini kanıtlaması için bir fırsattı.

Oyuncu, Barcelona'daki önceki tecrübesi sırasında, özellikle düzenli olarak forma şansı bulamadığı dönemlerde psikolojik açıdan zor bir süreçten geçti; buna rağmen geçen sezon kariyerinin en iyi gol rakamlarına ulaşmayı başardı.

Torres zihinsel dayanıklılığını güçlendirmek için çalıştı ve kendisine "Köpekbalığı" lakabını takacak hale geldi; bu, zorluklarla daha vahşi bir biçimde mücadele etme ve engellerin yeteneklerine olan güvenini zayıflatmasına izin vermeme isteğine bir atıf.

Şimdi ise Dünya Kupası finalinde İspanya'ya galibiyet golünü attıktan ve Fransa'da yedi gol kaydettikten sonra, rapora göre kariyerinde ilk kez gerçekten istenen bir oyuncu olduğunu hissediyor.

Bu duygu, takım içindeki rolüyle kurduğu ilişkiye de yansıyor gibi görünüyor; katıldığı sistemin doğasını çok iyi biliyor ve Luis Enrique'nin projesini tek bir yıldızın değil, ortak kurallara göre çalışan bir grubun etrafında inşa ettiğinin farkında.

Enrique'nin takımlarında forvet teknik direktörün önüne geçmez ve yıldızlık kalıcı bir ayrıcalık olarak verilmez. Oyun tarzını, standartları ve davranış kurallarını belirleyen teknik direktördür; oyunculara düşen ise bu sisteme uyum sağlamak ve içinde erimektir.

Bu, Paris Saint-Germain'in kimliğini yitirmeden ya da takımı sıfırdan yeniden kurmak zorunda kalmadan büyük isimli oyunculardan vazgeçebilme kapasitesini açıklayan temel dayanaklardan biri.

Fahiş transferlerden bütüncül bir sisteme: İlk takımı aşan bir devrim

Luis Enrique tecrübesindeki en önemli dönüşüm, belki de Paris Saint-Germain'in imajının değişme biçiminde yatıyor. Kulübün temelde yıldız toplamaya ve büyük harcamalara dayanan bir proje olarak görüldüğü yılların ardından takım artık teknik dengeye, planlamaya ve genç yeteneklerden yararlanmaya dayanan farklı bir model sunuyor.

Enrique, Katarlı sahiplerin kulüpte başka hiçbir teknik direktöre bu şekilde vermediği yetkileri ve çalışma alanını elde etti; bu da ona oyuncu seçiminden günlük çalışmanın düzenlenmesine, yükselen yeteneklerin geliştirilmesine kadar projenin detaylarına kendi vizyonunu yerleştirme imkânı tanıdı.

Akademi artık ilk takımdan ayrı bir bölüm değil, kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası haline geldi. Geçen sezon akademi mezunu dört oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında forma giydi: Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou ve Ibrahim Mbaye. Bu durum kulübün, dış transferleri kadroyu geliştirmenin tek seçeneği haline getirmek yerine genç yeteneklerin önünü açma isteğini yansıtıyor.

Yeni antrenman tesisi bu felsefeyi somutlaştırıyor. İlk takım kompleksin üst kısmında, akademi ise alt kısmında yer alıyor; bu da genç oyuncuların futbolun en üst seviyelerine ulaşmak için çıkmaları gereken yükseliş yolculuğunu yansıtan bir tablo.

Kompleks, 350 milyon euroluk yatırımla Kasım 2024'te resmen açıldı ve profesyonel takımlar ile erkek ve kadın akademilerini ve okulu ilk kez tek bir mekânda buluşturdu. Konu yalnızca binalar ve tesislerle ilgili değil; kulübün farklı takımlarının aynı ilkeleri ve yöntemleri paylaştığı, oyuncuların gelişimi ve ilerlemelerinin takibi için daha iyi fırsatlar sunan birleşik bir ortam yaratma çabasıyla da ilgili.

Zirveden tabana tek bir felsefe

Bu metodoloji, ilk takımdan başlayıp yaş kategorisi takımlarına uzanan net bir sıralamaya göre uygulanıyor; böylece Luis Enrique'nin felsefesi akademi içindeki çalışmanın temel referansı haline geliyor.

23 yaş altı takımının teknik direktörü eski bir futbolcu olmasına rağmen, izlediği çalışma yöntemi Enrique'nin ilk takımda uyguladığı ilkelerden alınıyor; bu süreçte farklı bölümlerden sorumlu kişileri bir araya getiren aralıksız toplantılar yapılıyor.

Antrenman merkezi müdürü Yohan Cabaye, sportif direktör Luis Campos ve profesyonel futbol bölümü müdür yardımcısı Olivier Gani ile düzenli olarak iletişim kurmaktan sorumlu. Ayrıca Campos, Gani ve Enrique, fırsat buldukça yetenekleri izlemek ve gelişimlerini yakından değerlendirmek için genç takımların maçlarına katılmaya özen gösteriyor.

Bu sistemin önemi son milli ara döneminde ortaya çıktı; o dönemde kulüpte ilk takımdan yalnızca dört oyuncu kaldı, akademiden 16 oyuncu ise milli takımlarıyla meşguldü.

Bu durum Enrique'ye üç haftayı antrenman sahasında genç oyuncularla geçirme ve onlara resmi maç atmosferinden ve rekabet baskısından uzakta, kendi gözü önünde çalışıp potansiyellerini gösterme gibi nadir bir fırsat verme imkânı tanıdı.

Bu adım projenin önemli bir yönünü ortaya koyuyor; teknik direktör açısından milli ara yalnızca nefes alma dönemi değil, yetenekleri değerlendirme, gelecekteki seçenekleri keşfetme ve ilk takıma yaklaşabilecek oyuncuları belirleme fırsatına da dönüşebiliyor.

Böylece takım kurma işi transfer piyasasında olup bitenlerle sınırlı kalmıyor; akademiyi teknik ekip ve sportif yönetimle bağlayan, yeteneklere en üst seviyede rekabete doğru net bir yol sunan bir sistem aracılığıyla içeriden başlıyor.

Enrique ile medya arasında bir duvar: Sınırları aşmaya yer yok

Diğer yandan Luis Enrique, medyayla ilişkisinde belirgin bir çekingenlikle hareket ediyor ve mesleki yaşamını gazetecilerin merakından ayıran bir mesafeyi korumayı tercih ediyor. Üç hafta süren ara döneminde ne yaptığı sorulduğunda, bunun kimseyi ilgilendirmediğine işaret etmekle yetindi. Bu cevap, işine dair olanla başkalarıyla paylaşmak istemediği şey arasında net sınırlar koyma yaklaşımının bir teyidiydi.

Teknik direktör, sınırlı sayıda İspanyol gazeteciyle dostane ilişkiler sürdürüyor ve telefon mesajlarına yanıt verebiliyor, ancak Fransa'da daha katı kurallar izliyor. Sonradan yayınlanabilecek resmi olmayan açıklamalar için bir alan yok; muhabirlerle kahve sohbetleri ya da özel birebir röportajlar da yok. Medyayla ilişkisinin, mesajları üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayan ve tartışmak istemediği detaylara girmekten kaçınmasına imkân veren resmi bir çerçeveyle yönetilmesini tercih ediyor.

Paris Saint-Germain'deki ilk yılında sorulara İspanyolca cevap veriyordu, ancak artık Fransızcayı akıcı biçimde kullanıyor; bu gelişme, içinde bulunduğu ortama uyum sağladığını ve yerel medyayla doğrudan iletişim kurabildiğini yansıtıyor.

Bununla birlikte çekingenliği, konu futbol olduğunda kapalı bir kişilik olduğu anlamına gelmiyor. Söz oyunun kendisine geldiğinde Enrique, net görüşlere sahip, olayların ele alınışındaki abartı olarak gördüğü şeyi eleştirmekten çekinmeyen ilgi çekici bir teknik direktör olarak ortaya çıkıyor.

Le Mans maçından önce konuşmasına, her zamanki gibi herkesin futbolda en önemsiz meselelerle meşgul olduğuna işaret ederek başladı, ardından Fransız medyasının Paris Saint-Germain'in sonuçlarına yaklaşım biçimine değindi.

Ona göre takım kazandığında rakipleri sanki daha değersizmiş gibi görülüyor; herhangi bir aksilik ise endişe ve sorgulama gerektiren bir felakete dönüşüyor. Bu, yargılarda bir aşırılık hali ve takımı medyada kısa bir süre içinde zirveden krize taşıyor, oysa sezonun gerçeği bundan çok daha karmaşık.

Manchester City: Üç puanı aşan bir karşılaşma

Tüm gözler şimdi Etihad Stadyumu'na çevrildi; Paris Saint-Germain burada Manchester City ile puan yarışının sınırlarını aşan teknik ve medyatik boyutlar taşıyan bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

Luis Enrique'nin, Manchester City'nin teknik direktörü, Barcelona'daki eski hocası ve teknik direktörlük kariyerindeki eski meslektaşı Pep Guardiola'ya ilişkin sorularla ve İngiliz kulübe Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalarla nasıl baş edeceğini görmek ilgi çekici olacak.

Görünüşe göre iki teknik direktör arasındaki ilişki sahnede yer alacak; özellikle Enrique'nin Guardiola'ya duyduğu takdiri gizlememesi ve bu karşılaşmanın İspanyol teknik direktörün mirası ile modern futbola etkisi hakkında konuşma fırsatı sunması nedeniyle.

İki adamın bir araya gelmesi bekleniyor; bu, teknik direktörler arasındaki alışılmış nezaketin ötesinde anlamlar taşıyabilecek bir tablo. Manchester City'yi çevreleyen hukuki mesele konuşmasının temel ekseni olmasa bile, Enrique'nin açıklamaları Guardiola'nın mirasına dair tutumunu ortaya koyabilir.

İki taraf da bu dosyalarla ilgili soruların Manchester'a varış anından itibaren gündeme gelebileceğinin farkında, ancak rapor, Paris Saint-Germain'in medya ekibinin teknik direktör için önceden hazırlanmış tek tip bir cevap hazırlamayı düşünmediğini belirtiyor.

Bu da Enrique'nin kulüp içinde sahip olduğu güven düzeyini yansıtıyor; kendisine hazır cevaplar dayatılmadan ya da söyleyebileceği her kelimeyi kontrol etme girişiminde bulunulmadan, soruları kendi vizyonu ve kişiliğine göre ele alması için alan bırakılıyor.

Sonuç olarak Luis Enrique bu döneme, kendisini bekleyen zorlukların doğasını çok iyi bilerek giriyor. Kupa kazanmak Paris Saint-Germain'i olağanüstü bir konuma yerleştirdi, ancak beklenti çıtasını da yükseltti ve her maçı takımın seviyesini koruyabilme kapasitesinin bir sınavı haline getirdi.

Tarihî üçlemeyi elde etme hedefi, grubu yenileme çabası, genç yeteneklerin geliştirilmesi ve soyunma odasında disiplinin tesis edilmesi arasında İspanyol teknik direktör, başarının yalnızca parlak isimlere değil, ne istediğini ve ona nasıl ulaşacağını bilen bütüncül bir sisteme ihtiyaç duyduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Manchester'da kendisine hangi sorular yöneltilirse yöneltilsin, Enrique'nin herkesin alıştığı kişilikle ortaya çıkması muhtemel: Keskin zekâlı, hazırcevap, baskıyı yönetebilen ve kendisine geniş yetki ve daha büyük sorumluluk veren bir projedeki konumundan emin.

Çünkü Cruyff'un her zaman hatırlattığı gibi gerçek zorluk bir kez kazanmak değil, her seferinde yeniden kazanmak için gereken motivasyonu ve yöntemi bulmaktır.



