İmkânsız yaklaşıyor! Vinicius, Arsenal tarihinin en büyük teklifiyle karşı karşıya

İngiliz kulübü Arsenal, yaz transfer piyasasının dengelerini sarsabilecek bir hamleyle Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ı kadrosuna katma yarışına güçlü bir giriş yaptı. Oyuncunun Real Madrid ile olan geleceği ise 2027 yazında sona erecek sözleşmesi nedeniyle belirsizliğini koruyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesinin ortaya çıkardığına göre Arsenal, 26 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu transfer etmek amacıyla İspanyol devine 145 milyon euro değerinde resmi teklifini sundu; bu rakamın 135 milyonu sabit ücret olup geri kalanı ise çeşitli bonuslardan oluşuyor.

Gazeteci David Ornstein, Vinicius'un Premier Lig'e transfer olma fikrine sıcak baktığını belirtti. Bu dikkat çekici gelişme, Real Madrid'i en önemli yıldızlarından birinin geleceğiyle ilgili gerçek bir çıkmazla karşı karşıya bırakıyor.

"The Sun" gazetesinin haberine göre, İngiliz basınında daha önce Arsenal ile oyuncuyu temsil eden Roc Nation ajansı arasında bir ön anlaşmaya varıldığına dair haberler çıkmıştı. Londra kulübünün, Brezilyalı yıldızı ikna etmek için tarihinin en büyük sözleşmesini teklif etmeyi planladığı ifade edildi.

Real Madrid ise kritik bir durumla karşı karşıya. Zira Vinicius, tam bir yıl önce kendisine sunulan sözleşme yenileme teklifine henüz herhangi bir yanıt vermedi. Bu durum kulübü zor seçeneklerle baş başa bırakıyor: Ya cömert İngiliz teklifini kabul edecek ya da oyuncunun birkaç ay sonra diğer kulüplerle serbestçe görüşme hakkı kazanmasıyla onu bedelsiz kaybetme riskini göze alacak.

En önemli soru ise şu: İspanyol dev, sözleşmesinde yine bir yılı kalan Mbappe ile birlikte en önemli hücum ikilisini elden çıkarmayı kabul edecek mi, yoksa aylardır tıkanan sözleşme yenileme görüşmelerine rağmen Brezilyalı yıldızı kalması için ikna etmeye mi çalışacak?