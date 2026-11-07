Real Madrid, José Mourinho yönetimindeki takımın yaşadığı büyük gelişimi yansıtan bir maçta Valencia'yı Mestalla Stadı'nda 3-0 mağlup ederek üst üste sekizinci galibiyetini aldı ve galibiyet serisini sürdürerek futbol sahnesinde gücünü güçlü biçimde ortaya koydu. Takımın kolektif performansı ve oyuncular arasında giderek artan uyum büyük övgü topladı.

İspanyol "Marca" gazetesi, "İmkânsız görünen şeyler Madrid'de gerçekleşmeye başladı" başlıklı bir haberinde, kraliyet ekibinin son dört ayda yaşadığı dönüşüme dikkat çekti ve Mourinho'nun kararlılık, yüksek baskı ve hücum etkinliğine sahip bir takım kurmayı başardığını, oyuncular arasında hücum ve savunma geçişlerinde net bir uyum bulunduğunu değerlendirdi.

Gazete, Real Madrid'in Mestalla zemininde oynamanın zorluğuna rağmen Valencia karşılaşmasını büyük bir ciddiyetle ele aldığını, kendi ritmini adım adım dayatmayı ve ev sahibi takımın coşkusunu zayıflatmayı başardığını, ardından maçı rahat bir galibiyetle sonuçlandırdığını belirtti. Oyuncularının talimatlara bağlı kalması ve gerginlik ile itiraz atmosferine kapılmaması bu başarıda etkili oldu.

Gazete ayrıca, takımın artık net bir ilk on bir çekirdeğine sahip olduğunu, bu kadroyu belirli bir teknik kimliğin ve giderek yükselen bir rekabet ruhunun bir araya getirdiğini; buna karşılık oyuncuları maça dönme çabasından çok itirazlar ve tartışmalarla meşgul görünen Valencia'nın gerilediğini ekledi.

Valverde: Mourinho en iyi versiyonu ortaya çıkarıyor

Uruguaylı Federico Valverde, Real Madrid'in AEK Atina karşısındaki galibiyetinde uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydederek belirleyici rol oynamasının ardından Valencia karşısında da yeni bir gol atarak parlak formunu sürdürdü ve özel bir övgü topladı.

"Marca", Mourinho'nun oyuncuyu tercih etmediği bir mevki olmasına rağmen sağ bek pozisyonunda kullanarak en iyi potansiyelini ortaya çıkarmayı başardığını değerlendirdi ve Valverde'nin onu dünyanın en iyi sağ beki yapabilecek niteliklere sahip olduğuna dikkat çekti.

Güler: Fark yaratan dünya çapında bir yetenek

Öte yandan Türk Arda Güler, takımın hücumlarını yönetme ve kendine özgü dokunuşlarıyla fark yaratma yeteneğini kanıtladıktan sonra Real Madrid kadrosunun kilit unsurlarından birine dönüştü.

Güler, Valencia karşısında dikkat çeken bir performans sergileyerek bir gol attı ve Kylian Mbappé'ye bir gol pası vererek 3-0'lık galibiyete doğrudan katkıda bulundu; yükselen performanslarıyla bu unvan için Fransız forvetle yarışır hale geldikten sonra maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Diomande: Mourinho'nun fikirlerinin vücut bulmuş hali

Övgü, gazetenin Mourinho'nun fikirlerinin en belirgin örneklerinden biri olarak nitelediği Fildişi Sahilli Yan Diomande'ye kadar uzandı. Sürekli aktifliği, rakiplere kesintisiz baskısı ve kolektif çalışmaya bağlılığı sayesinde takım arkadaşlarını da aynı çabayı göstermeye yöneltiyor.

Gazete, Diomande'nin rolünün savunma görevleri ve rakibe baskı ile sınırlı kalmadığını, top kendilerindeyken hareketleri ve gol fırsatları yaratma yeteneği sayesinde hücum tehlikesi oluşturmaya da uzandığını açıkladı.

Cucurella ve Diomande: Aşılması zor bir ikili

"Marca" ayrıca Cucurella'nın sergilediği performansı övdü ve uyum sağlama aşamasını geride bırakarak en iyi seviyesine ulaştığını, Diomande ile sol kanatta rakiplerin aşmakta zorlandığı güçlü bir ikili oluşturduğunu değerlendirdi.

Gazete, oyuncular arasındaki uyumun artık belirgin hale geldiğine, hatta aralarındaki anlaşmanın Cucurella ile Brezilyalı Vinícius Júnior arasındaki anlaşmadan daha iyi göründüğüne dikkat çekti; bu, Real Madrid'in Mourinho yönetiminde yaşadığı kolektif gelişimin yeni bir göstergesi olarak değerlendirildi.