İtalyan basını, dün perşembe günü UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımlarının Fransa karşısında aldığı 3-1'lik büyük galibiyeti coşkuyla karşıladı ve bu zaferin, 2026 Dünya Kupası'na katılamama şokundan birkaç ay sonra "Azzurri" için yeni bir başlangıç anlamına geldiğini değerlendirdi.

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İtalya'nın son üç Dünya Kupası finallerinde yer almamasının ardından, İtalyan Milli Takımı'nın iki takım arasındaki isim kalitesindeki büyük farka rağmen Fransa'yı mağlup etmeyi başarmasıyla, yerel basın bu geceyi kutlamak için yeterli bir sebep buldu.

2026 Dünya Kupası'nda dünya dördüncüsü olan Fransa Milli Takımı, dün perşembe günü "San Siro" sahasında oynanan maça birinci yoldaki birinci grubun liderliğini garantilemek amacıyla galibiyet hedefiyle çıkarken, ev sahibi takım savaşçı bir performansla terazinin dengesini kendi lehine çevirerek rakibini şaşırttı.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın ekibinin erken bir golle öne geçmesine rağmen, İtalyanlar muhteşem bir geri dönüşle sahaya döndü ve ikili averajla Fransa'nın önüne geçerek 10 puanla birinci sırayı kaptı.

"RMC" ağının İtalya muhabiri Daniele Manusia şunları söyledi: "İtalya için bu muhteşem bir başarı ve inanması neredeyse zor. Bizim bakış açımıza göre Fransa, oyuncular açısından dünyanın en iyi milli takımı. İtalya, bireysel yetenekler bakımından Fransa ile aynı dünyada değil, ama oyun tarzıyla galibiyete ulaştı."

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"San Siro, Mancini'nin yeni döneminin başlangıcına inanmaya başladı"

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, teknik direktör Roberto Mancini'nin yönettiği yeni başlangıcı kutladı ve kapağına dikkat çekici bir manşet attı: "İtalya sarsıyor".

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Gazete, maça eşlik eden zorlu hava koşullarıyla alay ederek şunları yazdı: "Daha önce hiç yüzme havuzunda futbol oynamayı denediniz mi?"

Ve şunları ekledi: "İtalya'nın ilk on dakikası işte böyle görünüyordu: her yerde su. Yağmur şiddetle yağıyor ve Fransa da güçlü bir şekilde baskı kuruyordu, bizi boğdular ve nefessiz bıraktılar. Fırsatlar peş peşe geliyordu, ne büyük bir fırsat yağmuruydu! Bir kâbusun başlangıcı gibi görünebilirdi, ama Fransa biraz sakinleşti ve İtalya dengesini yeniden buldu."

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Gazete, maçın dönüm noktasına, yani Sebastiano Esposito'nun 59. dakikada bir penaltıyı kaçırmasına değindi ve o anın maçın gidişatını değiştirdiğini belirtti.

Şöyle yazdı: "Herkes aynı şeyi düşündü: bitti, maç tersine dönüyor. Ve gerçekten de İtalya'nın lehine döndü. İtalya maça hâkim olmaya başladı ve San Siro, dünyanın en iyi milli takımını yendiğimize ve Mancini için yeni bir dönemin resmen başladığına inanmaya başladı."

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"İtalya büyüklüğünü yeniden kazanıyor"

Kendi cephesinde "La Repubblica" gazetesi "İtalya büyüklüğünü yeniden kazanıyor" görüşünü savunurken, "Corriere della Sera" milli takımın yeniden ön plana çıkışının başlangıcı olarak nitelendirdiği durumu kutladı ve galibiyetin değerinin küçümsenmemesini istedi.

Gazete şunları yazdı: "Barlarda, tramvaylarda ve trenlerde, bazıları size İtalya'nın her zaman daha az önemli maçlarda kazandığını ve Mbappe ile Dembele'nin yokluğunda Fransa'nın grubu lider bitireceğini söyleyecektir. Belki bu doğrudur, ama ne önemi var?"

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Ve şunu ekledi: "Sekiz ay önce Zenica'da çıkışsız bir şekilde sıkışıp kalmıştık, oysa şimdi San Siro yağmur altında sevinçten sarsılıyor; sanki Fransa'yı kendi sahasında 1962'den bu yana, yani Altafini'nin iki gol attığı o günden bu yana ilk kez yenen bu İtalyan Milli Takımı hep var olmuş ve hiç sendelememiş gibi."

"İmkânsız görünen bir gece"

Gazete, İtalyan Milli Takımı hakkındaki sözlerini iyimser bir tonla noktalayarak mevcut takımın yeni bir nesil inşa edilebileceğine dair net göstergeler taşıdığını belirtti.

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Şöyle yazdı: "Yağmur altındaki dansın ortasında, İtalya kendisine neredeyse imkânsız görünen bir gece armağan etti; ama bunun aksine bu, Azzurri'nin formasını süsleyen dört yıldıza yaraşır bir geleceğe dair umut taşıyan saf bir mutluluktu."

Ve şunları ekledi: "Pio'dan Caiodi'ye, Calafiori'den Cambiaghi'ye, Scalvini ve Vergara'dan geçerek, oyuncularının yaş ortalaması 25 olan ve geleceğe bakan bir milli takımla karşı karşıyayız."