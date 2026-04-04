İmkansız bir rüya... Leipzig'in yıldızı, Barcelona ile Premier Lig devleri arasında gizli bir rekabeti alevlendiriyor

İngiliz yıldız Marcus Rashford'un geleceğine dair belirsizlik sürerken, Barcelona kulübü transfer piyasasında yeni bir sol kanat oyuncusu bulmak için çabalarını yoğunlaştırdı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona gelecek vaat eden bir sol kanat oyuncusu ile sözleşme imzalamayı hedefliyor. Kulübün spor yönetimi, bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Leipzig'in yıldızı Fildişili Yan Diomande'nin başı çektiği belirli bir isim listesi belirledi. Ancak oyuncunun yüksek transfer bedeli nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

Barcelona'nın scoutları, Fildişili oyuncuyu uzun süredir, özellikle de Leganes'te oynadığı dönemden beri takip ediyor. Madrid ekibinde gösterdiği muhteşem performansın ardından, İspanya İkinci Ligi tarihinin en önemli transferlerinden biri olarak 20 milyon euroya Leipzig'e transfer olmuştu.

Alman kulübü, oyuncunun piyasa değerinin iki yıl içinde ikiye katlanarak 70 milyon avroya ulaşmasıyla bu transferin başarılı olduğunu kanıtladı. Barcelona, Diomande'yi teknik açıdan hiçbir şüpheye yer bırakmayan "geleceğin kanat oyuncusu" olarak görüyor, ancak yüksek fiyatı ve pozisyonunun şu anda stratejik bir öncelik olarak görülmemesi onu "Camp Nou"dan uzaklaştırıyor.

Barcelona, Diomande'nin durumunu araştırdı ve özellikle Chelsea ve Liverpool'un onun hizmetlerini kazanmak için 60 milyon avroyu aşan meblağlar ödemeye hazır olması nedeniyle, şu anda transfer şansının neredeyse sıfır olduğunu doğruladı.

İspanyol gazetesi, transferin zorluğuna rağmen Katalan kulübünün, transfer piyasasında yaşanabilecek sürprizlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Leipzig ve oyuncunun önünde kendini konumlandırdığını belirtti.

Forvet hattında beklenmedik bir ayrılık olması durumunda Barcelona'nın transfer senaryosu değişebilir. Rafinha'nın kendi isteği doğrultusunda Dünya Kupası'ndan sonra takımda kalacağına dair güvence verilmiş olsa da, herhangi bir forvet oyuncusu için yüksek teklifler gelmesi, spor yönetiminin en çok istediği oyuncu olan Diomande ile müzakereleri yeniden canlandırabilir.



