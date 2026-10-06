Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın teknik direktörü Hırvat Zlatko Dalic, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yirmi yedinci Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27"nin şampiyonluğunu hak ettiğini kabul etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının yirmi yedinci sezonunun finalinde karşı karşıya geldikleri maçta Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup etti.

Dalic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarında, Suudi "Şarkul Avsat" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Suudi Arabistan Milli Takımı'nı tebrik ediyorum, kupayı kazanmayı hak etti, hata yapmayan çok güçlü bir takımla karşılaştık ve finali kazanmayı hak etti."

Şöyle devam etti: "Suudi seyirci önünde oynamak bizim üzerimizde büyük bir baskı oluşturdu, maçın başında böyle karşılaşmalarda olmaması gereken hatalar yaptık, bireysel hatalar bugünkü mağlubiyetimizin başlıca sebebiydi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Erken iki gol yedik ve bir penaltıdan gol atma fırsatımız vardı, ilk 20 dakikanın ardından maça istenilen şekilde dönemedik, daha iyi bir performans sergilememiz ve daha fazla baskı yapmamız gerekiyordu."

Şöyle tamamladı: "İyi bir turnuva geçirdik ve bugünkü maçı bir kenara bırakırsak, genel olarak sergilediğimizden memnunum, bu turnuvadan ders çıkaracağız, olumlu yönlerin üzerine inşa edip olumsuz yönleri gidereceğiz, Emirlikler futbolunu geliştirmek ve önümüzdeki görevlere hazırlanmak için çalışacağız."

Hatırlatmak gerekirse bu, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2003 Arap Körfezi Kupası'nda şampiyon olduğu zamandan bu yana, yani 23 yıl sonra kazandığı ilk kupa oldu; Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ise 2013'ten bu yana özlemini çektiği kupaya yeniden kavuşmayı başaramadı.