Basında yer alan haberler, İttihad Kulübü'nün özellikle orta saha bölgesinde, adının birçok oyuncuyla anılmasının ardından yeni sezondaki geleceğini gözler önüne serdi.

İttihad'ın adı, bu yaz transfer döneminde birçok oyuncuyla anıldı. Bunların başında Mısırlı Ahli'nin yıldızı Mısırlı İmam Aşur ile eski Suudi Ahli oyuncusu Fildişi Sahilili Franck Kessié geliyordu.

Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" kanalının sunucusu Türki eş-Şedid, çarpıcı bir sürprizi açığa çıkardı ve İttihad'ın mevcut yaz transfer döneminde Kessié ile İmam Aşur'u birlikte transfer etme isteğinde olduğunu doğruladı.

Eş-Şedid şunları söyledi: "İttihad'ın önceliği eski Ahli oyuncusu Franck Kessié'yi transfer etmek, ayrıca Mısırlı millî oyuncu İmam Aşur'u kadrosuna katma isteği de mevcut."

Ve şöyle açıkladı: "Bugün Mısırlı Ahli bir açıklama yayımlayarak İmam Aşur'un 4,5 milyon dolar karşılığında Konyaspor'a satılmasını reddettiğini duyurdu. Ancak sorun rakamda değildi, Türk kulübünün ödemeyi 3 yıla yaymak istemesindeydi."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Kaynaklarımız, İttihad Kulübü'nün oyuncuyu mevcut dönemde kadrosuna katma olasılığını görüşmek üzere İmam Aşur'un menajeri Adam Vatani ile iletişime geçtiğini doğruluyor."

Bu gelişme, İttihad'ın bu yaz transfer döneminde zaten iki orta saha oyuncusu, Almería'dan Senegalli Dion Lopy ile Feyha'dan Rakan el-Kaabi'yi transfer etmiş olmasına rağmen yaşanıyor.

Hatırlatmak gerekirse "Amid", geçen sezonun sonunda ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu kaybetmişti; ayrıca Malili Mamadou Doumbia ile Hamed el-Gamdi'nin yaşadığı uzun süreli sakatlıklar da bulunuyor.