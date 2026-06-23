Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

İmam Aşur ile sözleşme imzalamak için üçlü Suudi rekabeti

Transfers
E. Ashour
Mısır - İran
Mısır
İran
Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Mısır
İran
ABD
Cabo Verde
Suudi Arabistan
Cezayir
Tunus

Mısır'ın Al-Ahly takımının yıldızı, Dünya Kupası'nın ardından bir dönüm noktasında bulunuyor

Suudi Arabistan Ligi kulüpleri, Mısırlı Al-Ahly kulübünün yıldızı İmam Aşur’u önümüzdeki transfer döneminde kadrolarına katma konusundaki ilgilerini yeniden canlandırdı. Bu ilgi, oyuncunun 2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı ile sergilediği olağanüstü performansın bir yansıması.

İmam Ashour şu anda Mısır milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve grup aşamasının ilk turundan itibaren, 1-1 berabere biten Belçika maçında attığı muhteşem golle adından söz ettirdi.

Suudi gazetesi "Al-Weam"ın haberine göre, İmam Aşur, gelecek sezondan itibaren kendisiyle anlaşmak isteyen üç Suudi kulübünden teklif aldı.

Gazete, Suudi Roshen Ligi’nden 3 kulübün, Al-Ahli’nin orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamaya ciddi ilgi gösterdiğini, bunun nedeninin de oyuncunun teknik yeteneklerine ve katıldığı takıma sunabileceklerine olan inançları olduğunu belirtti.

28 yaşındaki İmam Aşur’un Al-Ahli ile iki sezon daha süren bir sözleşmesi bulunuyor; ancak oyuncu, geleceği veya bir sonraki durağı konusunda henüz nihai kararını vermiş değil.

Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Dünya Kupası
Mısır crest
Mısır
EGY
İran crest
İran
IRN

"El-Weam" gazetesi, Mısır'ın Al-Ahly kulübü yönetiminin, mali teklifin uygun olması ve kulübün beklentilerini karşılaması şartıyla, takım oyuncularıyla ilgili herhangi bir teklifi görüşmeye açık olduğunu da ekledi.

Ashour, geçtiğimiz dönemlerde birçok teklif almıştı; Al-Ahly ve Mısır Milli Takımı’ndaki istikrarlı performansından yararlanarak, mevcut transfer döneminde kendisine olan ilgi yeniden canlandı.

Oyuncunun, kendisiyle sözleşme imzalamak isteyen Suudi kulüplerinin yakından takip ve bekleyişi arasında, geleceğine ilişkin kararını 2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’ndaki görevinin sona ermesinden sonraya ertelemesi bekleniyor.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasını önümüzdeki Cumartesi sabahı İran ile oynayacağı zorlu bir maçla tamamlayacak. Bu karşılaşmada Firavunlar, eleme turlarına yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor.

Reklam