İmam Aşur ile sözleşme imzalamak için üçlü Suudi rekabeti

Suudi Arabistan Ligi kulüpleri, Mısırlı Al-Ahly kulübünün yıldızı İmam Aşur’u önümüzdeki transfer döneminde kadrolarına katma konusundaki ilgilerini yeniden canlandırdı. Bu ilgi, oyuncunun 2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı ile sergilediği olağanüstü performansın bir yansıması.

İmam Ashour şu anda Mısır milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve grup aşamasının ilk turundan itibaren, 1-1 berabere biten Belçika maçında attığı muhteşem golle adından söz ettirdi.

Suudi gazetesi "Al-Weam"ın haberine göre, İmam Aşur, gelecek sezondan itibaren kendisiyle anlaşmak isteyen üç Suudi kulübünden teklif aldı.

Gazete, Suudi Roshen Ligi’nden 3 kulübün, Al-Ahli’nin orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamaya ciddi ilgi gösterdiğini, bunun nedeninin de oyuncunun teknik yeteneklerine ve katıldığı takıma sunabileceklerine olan inançları olduğunu belirtti.

28 yaşındaki İmam Aşur’un Al-Ahli ile iki sezon daha süren bir sözleşmesi bulunuyor; ancak oyuncu, geleceği veya bir sonraki durağı konusunda henüz nihai kararını vermiş değil.

"El-Weam" gazetesi, Mısır'ın Al-Ahly kulübü yönetiminin, mali teklifin uygun olması ve kulübün beklentilerini karşılaması şartıyla, takım oyuncularıyla ilgili herhangi bir teklifi görüşmeye açık olduğunu da ekledi.

Ashour, geçtiğimiz dönemlerde birçok teklif almıştı; Al-Ahly ve Mısır Milli Takımı’ndaki istikrarlı performansından yararlanarak, mevcut transfer döneminde kendisine olan ilgi yeniden canlandı.

Oyuncunun, kendisiyle sözleşme imzalamak isteyen Suudi kulüplerinin yakından takip ve bekleyişi arasında, geleceğine ilişkin kararını 2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’ndaki görevinin sona ermesinden sonraya ertelemesi bekleniyor.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasını önümüzdeki Cumartesi sabahı İran ile oynayacağı zorlu bir maçla tamamlayacak. Bu karşılaşmada Firavunlar, eleme turlarına yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor.