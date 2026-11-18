Imagine Dragons, yüksek enerjili rock şarkılarıyla unutulmaz bir canlı müzik gecesi için Abu Dabi'ye geliyor. Grammy ödüllü grup, Formula 1 Grand Prix hafta sonunun cumartesi gecesini kapatacak Yasalam After Race Concert'te sahne alacak.

GOAL, bu etkinliği kaçırmamanız için mekân, oturma düzeni ve biletlerinizi nasıl alabileceğiniz hakkında ihtiyacınız olan tüm temel bilgileri derledi.

Imagine Dragons konseri ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 5 Aralık 2026 Cumartesi, 18.00 Imagine Dragons Etihad Park, Yas Adası, Abu Dabi Biletler

Imagine Dragons biletleri nereden alınır?

Bilet almak isteyenler için resmî satış kanalları Ticketmaster AE ve Yas Marina Circuit'in internet sitesi. Mekândaki genel giriş ve Golden Circle erişimi için başlıca kaynaklar bunlar.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Taraftarlar, yoğun talep gören etkinlikler için bu ikincil platformda bilet bulabilir.

Imagine Dragons biletleri ne kadar?

Merakla beklenen bu etkinlik için en ucuz biletler, Ticketmaster AE ve Abu Dabi Grand Prix bilet gişesi gibi resmî satış kanallarında 379 BAE dirheminden başlıyor. Hem konsere hem de yarışa tam erişim sağlayan biletlerin fiyatları, seçtiğiniz oturma kategorisine ve sahneye yakınlığına göre değişiyor.

Resmî genel satıştaki biletler tükenirse GrintaHub gibi ikincil satış platformları, son anda bilet bulmak için alternatif sunuyor.

Imagine Dragons hakkında bilmeniz gerekenler

Yasalam After Race Concert konserleri Formula 1 hafta sonuna damga vurmaya hazırlanırken yaklaşan Imagine Dragons performansı, müzikseverler için büyük bir gece olacak. Imagine Dragons, yarış hafta sonunun yüksek hızlı atmosferine çok uygun olan etkileyici canlı performansları ve hit şarkılarıyla dünya çapında tanınıyor.

Yas Adası'ndaki Etihad Park, bu büyük gösteri için ideal bir açık hava ortamı sunuyor. Adaya gidecek müzikseverler, konser başlamadan önce çevredeki canlı eğlence bölgesinin de keyfini çıkarabilir. Cumartesi gecesi düzenlenecek etkinlik, motor sporları ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek.