La Cartuja Stadı'nda Katalan ekibinin 5-2 kazanmasıyla sonuçlanan Barcelona-Betis maçı, tartışmalara yol açan birçok hakem kararını gündeme getirdi. Bunların en dikkat çekeni, 43. dakikada Giovani Lo Celso'nun ev sahibi ekibe 2-2'lik eşitliği getirecek golünün iptal edilmesiydi; hakem Del Cerro Grande, Ricardo de Burgos Bengoetxea'yı pozisyonu video yardımcı hakem ekranından incelemeye çağırdı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, olay Cucho Hernandez ile Gerard Martin arasındaki top mücadelesi sırasında yaşanan bir elle oynama ile başladı; Betis oyuncusu topu kontrol etmek için sol kolundan yararlandı.

Pozisyon devam etti ve Endülüs ekibinin hücumunun sol tarafına kadar ulaştı. Abdessamad Ezzalzouli ortayı göndermeye çalıştı, ancak Jules Kounde topu vücuduna çarptıktan sonra uzaklaştırmayı başardı; hiçbir anda topa hâkim olamadı.

Ev sahibi ekip topu geri kazandı ve ceza sahası sınırına kadar gelen topu Lo Celso harika bir vole vuruşuyla doğrudan ağlara göndererek müthiş bir gol kaydetti.

Gol atıldığı anda Carlos del Cerro Grande, video yardımcı hakem odasından Ricardo de Burgos Bengoetxea'yı çağırdı ve şöyle dedi: "Ricardo, hücumun kurulma aşamasında olası bir elle oynama olup olmadığını incelemeni öneriyorum."

Hakem ekrana geldiğinde video yardımcı hakem ekibi ona şu açıklamayı yaptı: "Betis forvetinin topu kontrol etmek için fazladan bir hareket yaptığını görüyoruz. Bu hareketi görmen için sana iki görüntü göstereceğim, bu da aynı hücum aşamasının içinde. Ayrıca değerlendirebilmen için pozisyonun tamamını da göstereceğim."

Video yardımcı hakem ekibi, Betis oyuncusunun topu kontrol etmek için kolundan yararlandığını gösteren iki görüntüyü ve pozisyonun tüm akışını izletti. Görüntüleri izledikten sonra Ricardo de Burgos ekranın önünden şöyle dedi: "Tamam, bana göre elle oynama cezayı gerektiriyor."

Getty Images

Aynı anda Del Cerro araya girerek "Sana aynı hücum aşamasını göstereceğim" dedi. Bask hakem ise "Lütfen bana hücum aşamasının başlangıcını göster" talebinde bulundu.

Video yardımcı hakem ekibi şu yanıtı verdi: "16. dakikada, hücum aşamasının hâlâ devam ettiğini görmen için. Sana göstereceğim, değerlendirme senin."

Arka planda "Orada, orada, hadi lütfen" diyen bir ses duyuldu; ardından başka biri "Lütfen bunu ona söyle" diye karşılık verdi.

Hücum aşamasının tamamı izletildikten sonra De Burgos şöyle dedi: "Bana göre bu aynı hücum aşaması gibi görünüyor, çünkü Barcelona hiçbir anda topa hâkim olmadı, tamam mı? Golü iptal edeceğim ve oyunu Barcelona lehine direkt serbest vuruşla yeniden başlatacağım."

Ses kayıtları, karşımızda iki temel noktanın olduğunu ortaya koyuyor. İlki, "Mundo Deportivo" gazetesinin doğruladığına göre elle oynamanın net olması; zira Betis oyuncusu topu hazırlamak ve kontrol etmek için fazladan bir hareket yaptı ve bu da uluslararası Bask hakemin ihlali vermesini açıklıyor.

İkinci nokta ise kısaca hücum sahipliği aşaması olarak bilinen hücum aşamasının devam etmesiyle ilgili.

Hakem Gelişim Merkezi'ne bağlı Teknik Hakem Komitesi'nin bu sezon yayımlanan kılavuzu, hücum sahipliği aşamasının "iki takımdan birinin topa kontrollü biçimde sahip olmasıyla" sona erdiğini açıklıyor.

Bu da top Kounde'nin vücuduna çarpmasına rağmen elle oynamanın aynı hücumun bir parçası sayılmasını açıklıyor; çünkü Barcelona hiçbir anda topun sahipliğini geri kazanamadı.



