31 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Norveçli yeteneğe sahip olsalardı yine de eleneceklerini düşünüyor.

İlkay Gündoğan, Real Madrid'e Erling Haaland gibi bir forvete sahip olmadıkları için değil olgun bir oyun oynamadıkları için elendiklerine inanıyor.

2021/22 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City, Real Madrid ile karşı karşıya gelirken ilk mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Ancak rövanşta dümeni eline alan taraf İspanyol deviydi ve 3-1'lik skorla İngilizlerin finale uzanmasına izin vermediler.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

ITV Football'a konuşan İlkay Gündoğan, "Erling takımınızda olsaydı Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'i eler miydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dürüst olmak gerekirse hayır. Çünkü güçlü bir forvete sahip olmadığımız için maçı kaybettiğimizi düşünmüyorum. Hayır, inandığım şey bu değil."

"Son dakikalarda yeterinde olgun oynamadığımız için maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Bunu yarı finalle kısıtlı tutmak istemiyorum ama biliyorsunuz son beş dakika içinde iki gol yedik, bu kesinlikle olmaması gereken bir şey."

İlkay Gündoğan, Guardiola hakkında ne söylemişti?

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde Pep Guardiola yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Hepimiz rekabetçiyiz ve sahada olmak istiyoruz. West Ham maçı öncesindeki haftayı hatırlıyorum, bu yüzden ilk 11'de yer alma konusunda kendime güveniyordum ve yedek olduğumu öğrendiğimde biraz hayal kırıklığına uğrayıp, kızdım."

"Yine de maça odaklanmaya ve oynayacak olan arkadaşlarımı desteklemeye çalıştım ve hayal kırıklığımı oyuna konsantre olarak gidermeye çalıştım."

"Oyuna girdikten sonra işler kolay değildi çünkü sadece 10 saniye sonra ikinci golü yedik. Profesyonel bir futbolcunun yapması gereken her zaman elinden gelenin en iyisini yaparak, basit oynamaktır. İlk golü attık ve sonra 10 dakika içinde üçüncü gol geldi. Her şey o kadar hızlı oldu ki olan biteni analiz etmek hala kolay değil."

Daha fazlası