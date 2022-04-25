İlkay Gündoğan, Manchester City'de emekli olmak istediğini, fakat ayrılırsa Türkiye veya ABD'ye transfer olmaya sıcak baktığını açıkladı.

Yıldız oyuncu gelecek yaz bitecek olan kontratını uzatmak istiyor, ancak şu ana kadar Manchester City yönetiminden İlkay'a yeni sözleşme teklifi gelmedi.

Alman milli takımının formasını giyen Türk asıllı oyuncu, Manchester'da mutlu olmasına karşın Süper Lig'e ve MLS'e yeşil ışık yaktı.

Ne söyledi?

Sport1'e konuşan 31 yaşındaki oyuncu gelecek planlarını şu sözlerle anlattı:

"Köklerimden dolayı Türkiye doğal olarak ilgimi çekiyor. ABD'yi de seviyorum, birkaç kez tatilimi orada geçirdim."

"Ama şu anda bu konu hakkında düşünmüyorum. Manchester City'deki sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Burada hem sportif, hem kişisel anlamda çok mutluyum. Kendimi City formasıyla emekli olurken hayal edebiliyorum."

Çocukluğundan bu yana Galatasaray taraftarı

İlkay Gündoğan, GOAL'e verdiği özel röportajda kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını ve ailesinden gelen Galatasaray sempatisini anlatmıştı.

Türkiye’den Ruhr bölgesine 1973’te maden işçisi olarak göç eden dedesi, sarı kırmızılı renklere olan sevgisini önce oğluna, ardından torunu İlkay'a aşılamış.

“Galatasaray maçları herkesi aynı odaya toplayan bir aile etkinliğiydi. 2000’deki UEFA Kupası finalini hala dünmüş gibi hatırlıyorum.”

İlkay bu sezon nasıl oynadı?

2016'da Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve uzun süredir Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinden olan İlkay, bu sezon 38 maçta sekiz gol attı.

Premier Lig'de 23 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan İlkay, altı gol ve dört asistle takımın zirvede yer almasına önemli katkıda bulundu.

City'nin hafta sonu Watford'ı 5-1 mağlup ettiği maça yedek kulübesinde başlayan İlkay, bitime 30 dakika kala oyuna dahil olmuştu.