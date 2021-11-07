İlkay Gündoğan: Manchester City 3-0 veya 4-0 yapabilirdi

İlkay Gündoğan takımının Manchester derbisinde ilk yarıyı "3-0 veya 4-0" önde kapatabileceğine inanıyor.

Old Trafford'a misafir olan Pep Guardiola'nın ekibine galibiyet için ilk yarıda atılan 2 gol yeterli oldu.

Ancak İlkay Gündoğan, Manchester City'nin daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

Manchester derbisinde aldıkları galibiyetle ilgili konuşan İlkay Gündoğan şunları söyledi:

"Gerçekten keyifliydi. Daha fazla gol atabileceğimiz harika bir ilk yarı oldu. Devre arasına 3-0 veya 4-0 önde gidebilirdik.

Kalecileri inanılmaz kurtarışlar yaptı. İkinci yarıda ise sabırlı ve topa sahip olarak oynadık, belli bir ritme girip onlara şans tanımadık."

Manchester United'ın Old Trafford sıkıntısı devam ediyor

Manchester United, son 14 iç saha maçında kalesini gole kapatamadı.

Kırmızı Şeytanlar, Eylül 1970 - Şubat 1971'den sonra ilk kez bu doğrultuda kötü bir seri yaşadı.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, 21 karşılaşmada da kalede gol gördükleri 1958-59 sezonuna sadece altı maç uzaktalar.

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Manchester United, 2021/22 sezonunda City'ye karşı önemli bir maçı daha kaybetti.

Kırmızı Şeytanlar, 20 Kasım'da Watford'a konuk olacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde ise 23 Kasım'da Villarreal'e misafir gidecekler.

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