Manchester City'nin şampiyonluğunda kilit rol oynayan deneyimli orta saha oyuncusu, kritik Aston Villa maçında hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Premier Lig'in son haftasında şampiyonluklarını ilan ettikleri Aston Villa maçında yaşananlara değindi. Oyuna sonradan girdiği maçta takımının galibiyetinde kilit rol oynayan İlkay, kendisini yedek bıraktığı için maç öncesinde teknik direktör Pep Guardiola'ya öfke duyduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Hepimiz rekabetçiyiz ve sahada olmak istiyoruz. West Ham maçı öncesindeki haftayı hatırlıyorum, bu yüzden ilk 11'de yer alma konusunda kendime güveniyordum ve yedek olduğumu öğrendiğimde biraz hayal kırıklığına uğrayıp, kızdım. Yine de maça odaklanmaya ve oynayacak olan arkadaşlarımı desteklemeye çalıştım ve hayal kırıklığımı oyuna konsantre olarak gidermeye çalıştım.

"Oyuna girdikten sonra işler kolay değildi çünkü sadece 10 saniye sonra ikinci golü yedik. Profesyonel bir futbolcunun yapması gereken her zaman elinden gelenin en iyisini yaparak, basit oynamaktır. İlk golü attık ve sonra 10 dakika içinde üçüncü gol geldi. Her şey o kadar hızlı oldu ki olan biteni analiz etmek hala kolay değil"

Nefes kesen maç

Hatırlanacağı gibi ligde son haftaya Liverpool'un bir puan önünde giren Manchester City, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa karşısında 69. dakikada 2-0 geriye düşmüş ancak ikisi İlkay Gündoğan'dan gelen üç golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek olan 90 dakika, City'nin Guardiola ile dördüncü şampiyonluğunu getirmişti.

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