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İlkay Gündoğan'dan Liverpool maçı yorumu: "Telafi etmek istiyoruz"

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Manchester City'nin tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, Liverpool karşısında geçmişte aldıkları kötü sonuçları telafi etmek istediklerini söyledi.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Premier Lig'de Liverpool ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sport Buzzer'a konuşan İlkay, "Zor ve yüksek tansiyonlu bir karşılaşma olacak. Sezonun ilk maçında 0-0 berabere kalmamızdan da bunu anlayabilirsiniz." dedi.

Liverpool ile aralarındaki puan farkını 4'e indirme şansları olduğunu söyleyen İlkay, "Bu maçta alacağımız iyi sonucu diğer maçlara da yansıtmak için önümüzde uzun bir süreç olacak. Geçmişte çok iyi görünmediğimiz doğru ama bunu taraftarımızın önünde telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Eski hocası Jurgen Klopp ile karşı karşıya gelmeleriyle ilgili de yorum yapan 28 yaşındaki orta saha, "Maç öncesinde sıcak bir kucaklaşma olacaktır." dedi.

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