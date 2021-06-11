İlkay Gündoğan'a göre Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi kupası Almanya'ya yaradı

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden taraftaydı ancak Kai Havertz, Timo Werner ve Antonio Rudiger'in Almanya'ya çok şey katacağına inanıyor.

İlkay Gündoğan, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi başarısının EURO 2020'de Almanya'ya fayda sağlayabileceğine inanıyor.

Maviler, Şampiyonlar Ligi kupasını, Manchester City'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonunda kaldırırken İlkay Gündoğan kaybeden taraftaydı.

Kai Havertz, skoru belirleyen golüyle Londra ekibinin kahramanı oldu ve Alman takım arkadaşları Timo Werner ile Antonio Rudiger ise zaferde kilit rol oynadı.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

Gündoğan kupayı kaybeden tarafta olmasına rağmen Chelsea yıldızlarının Almanya'ya güven getireceğini düşünüyor.

"Şampiyonlar Ligi galibiyeti oyunculara destek ve güven veriyor."

"Özellikle kazandıran golü atan Kai, takım olarak bize büyük bir destek verecek. Onlar adına mutluyum, bunu hak ettiler."

"Böyle bir mağlubiyete tahammül etmek kolay değil. Oraya ulaşmak için bir yıl çalıştık, ben ise sekiz yıl. Finali yine kaybettim ve bu beni çok üzdü ama hayat devam ediyor. Futbolun güzelliği de bu."

"Birkaç gün izinliydim ve günlerimi iyi değerlendirdim. Şimdi elimdeki göreve odaklanıyorum, finalde yenilsem de turnuvayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Almanya, Fransa'yı yenebilir mi?

Almanya sezonu 15 Haziran'da dünya şampyonu Fransa'ya karşı açıyor ve Gündoğan, Didier Deschamps'ın ekibini yenmek için agresif bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine inanıyor.

"Çok yetenekli futbolcuların olduğu bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz."

"Topla temasta olmadığımızda agresif bir oyun sergilememiz gerektiğini biliyoruz. 3-4-3 dizilişinde iki orta saha oyuncusuyla, stoperleri bir şekilde kullanmak son derece önemli. Onlar da ilerlememize yardımcı olabilirler."

Almanya'nın rakipleri kimler?

Joachim Low'ün ekibi, F Grubu'nda Macaristan ve Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Grubun galibi A, B veya C gruplarından birinde üçüncü olan takımla; ikincisi ise İngiltere, İskoçya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'nden oluşan D grubunun galibi ile karşı karşıya gelecek.

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