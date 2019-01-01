İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı'nda

Almanya'nın Hollanda ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosunda Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can da yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın, ve ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Hollanda ile 6 Eylül’de Hamburg’da, 9 Eylül’de de Belfast'ta Kuzey İrlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın 22 kişilik aday kadrosu belirlendi.

Açıklamada, teknik direktör Joachim Löw'ün takımında forma giyen Luca Waldschmidt’i ilk kez aday kadroya aldığı belirtildi.

Löw, ’ta forma giyen Emre Can ile 'de oynanan İlkay Gündoğan’ı da kadroya çağırdı. Emre Can en son 2018’in Ekim ayında aday kadroda yer almıştı.

Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer ( ), Marc-Andre ter Stegen ( ), Bernd Leno ( )

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Savunma: Matthias Ginter (Borussia ), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark ( ), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah ( )

Orta saha: Julian Brandt ( ), Emre Can (Juventus), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (Köln) Toni Kroos ( ),

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt (Freiburg)