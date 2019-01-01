ÖZEL | İlkay Gündoğan: O golün ne kadar güzel olduğunu tekrarını izleyince anladım

Manchester City’nin yıldız ismi İlkay Gündoğan, derbi öncesi Goal’e özel açıklamalarda bulundu.

Premier Lig’in 16. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezonki maçta Manchester United ağlarını harika bir golle havalandıran İlkay, dev karşılaşma öncesi Goal’e konuştu.

O golden önce Manchester City toplamda 44 pas yapmıştı. Golü anlatan İlkay, “Sanırım o gol en çok Guardiola’nın hoşuna gitmiştir çünkü tam olarak öyle oynamamızı istiyor. Herkesin oyuna katılmasını istiyor. Eminim çok sevinmiştir” dedi.

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Golün güzelliğini ancak tekrarını izledikten sonra fark ettiğini söyleyen İlkay, “Harika bir takım golü attık. Muhteşem bir maçta muhteşem bir andı. Soyunma odasında tekrarını izlediğimizde ne kadar güzel olduğunu anladık” diye konuştu.

Ne kadar kaliteli bir takım olduklarını ortaya koyduklarını söyleyen Türk asıllı Alman futbolcu, “Bence bu tarz goller takım için çok faydalı. Sahada herkes ciddi efor sarf ediyor. Herkesin o gole katkısı olması çok güzel. Bu planlı yaptığınız bir şey değil. Bazen oluyor. Ama harikaydı” ifadelerini kullandı.

Derbinin önemine de dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu “İki takım arasındaki tarihi rekabeti göz önüne alınca çok önemli bir maç. İzleyenler için de güzel bir maç olacağına eminim. Derbiler her zaman özeldir. Bu tür maçlarda her şey olabilir. Sahamızda oynuyoruz. Elbette bu maçı kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.